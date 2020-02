Catedrático en Andalucía y chicharrero de corazón

"No leo la prensa de Andalucía pero lo primero que veo en Internet es EL DÍA. Y mi CD Tenerife que no me lo toquen". Lo afirma Juan Vicente Delgado, catedrático en Genética de la Universidad de Córdoba, con la que el ICIA colabora desde 1987. Da a conocer los objetivos, resultados y conclusiones de este trabajo cuando aún canta el gallo y las gallinas se inquietan en los corrales -el horario responde a las apretadas agendas-. Delgado concluye que entre cuatro de las cinco variedades apenas hay diferencias sólo la Rubilana las presenta. Tato a nivel intra-racial como inter-racial la especie es única. Valora el camino que resta hasta el reconocimiento en un modelo español ejemplo para Europa: "Primero un dossier de apoyo, la caracterización, el patrón racial, ya reralizado, un libro genealógico y sumar a las entidades locales". Cree que si se trabaja en este camino iniciado no puede haber rechazo, algo muy negativo porque no podría reiniciarse el proceso.