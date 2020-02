En el Archipiélago quedan 23 centros educativos en los que está presente el amianto

A pesar de que la Unión Europa obligó a eliminar el amianto de todos los edificios en los que se detectara desde 2002, este material todavía está presente en 23 centros educativos de las Islas. La directora general de Centros, Infraestructura y Promoción Educativa, María Candelaria González Morales, asegura que está programada la retirada del amianto "de una forma segura", pero no puede determinar una fecha para la culminación de este trabajo.

En los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 está previsto destinar 1,13 millones de euros para eliminar el amianto de 11 institutos de Educación Secundaria y 18 colegios de Educación Infantil y Primaria, presentes en todas las Islas, según detalla González. Quien asegura que se han hecho catas y análisis que han determinado que este elemento no supone un riesgo para la salud. "Debemos retirarlo para dar cumplimiento a la normativa europea, pero en la mayoría de los centros el fibrocemento está encapsulado y no está en contacto con el alumnado", sostiene la directora general. La retirada del amianto debe hacerse cuando no hay actividad escolar en los centros, por lo que está previsto realizar las obras durante los periodos vacacionales del curso académico.