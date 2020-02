Vuelven las lluvias a Canarias

Cielos nubosos y posibilidad de que se registren lluvias débiles y dispersas este miércoles en Canarias, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) .



En el mar habrá noreste 5 o 6, ocasionalmente 7 en noroeste y sureste. Fuerte marejada o gruesa. Mar de fondo del noroeste de 3 a 4 metros, disminuyendo a 3 metros en costa suroeste, variable 2 a 4 y marejadilla.



En este sentido, la Aemet en Canarias ya activó este lunes el aviso amarillo por mala mar para este miércoles que afectará a zonas de costa de todas las islas excepto las de La Gomera y Fuerteventura.



La predicción por islas para este miércoles:



LANZAROTE

En La Graciosa y norte de Lanzarote, intervalos nubosos abriéndose amplios claros en horas centrales. En el resto, intervalos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, algo más intenso en el interior en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Arrecife 15 23



FUERTEVENTURA

En el litoral este, intervalos nubosos, tendiendo a poco nuboso durante la tarde. En el resto, intervalos nubosos durante la primera mitad del día, tendiendo a poco nuboso o despejado. Temperaturas con pocos cambios. Viento del nordeste, algo más intenso en el interior y península de Jandía en horas centrales.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Puerto del Rosario 16 21



GRAN CANARIA

En el norte y este, predominio de cielos nubosos con probables lluvias débiles y dispersas de madrugada. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas máximas con pocos cambios y mínimas en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en las vertientes sudeste y noroeste y en la punta oeste, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres, viento flojo de componente este. Predominio de las brisas en la costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Las Palmas de Gran Canaria 17 21



TENERIFE

En el nordeste, nuboso con probables lluvias débiles y dispersas de madrugada. En el norte y este, intervalos nubosos. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en la punta noroeste, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres centrales, viento de componente este de flojo a moderado. Predominio de las brisas en la costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Santa Cruz de Tenerife 16 21



LA GOMERA

En el norte, predominio de cielos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas de madrugada. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas con pocos cambios o en ligero descenso. Viento de componente norte con intervalos de fuerte en las vertientes oeste y este, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en la costa sur.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

San Sebastián de La Gomera 17 22



LA PALMA

En el norte y este, nuboso con probables lluvias débiles y dispersas hasta mediodía. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en los extremos sudeste y noroeste, así como en la zona de El Paso, principalmente durante la primera mitad del día. En cumbres, viento de componente este de flojo a moderado. Predominio de las brisas en la costa oeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Santa Cruz de La Palma 16 21



EL HIERRO

En el nordeste, intervalos nubosos con baja probabilidad de lluvias débiles y dispersas de madrugada. En el resto, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas. Temperaturas en ligero descenso. Viento del nordeste con intervalos de fuerte en la vertiente sudeste y en el extremo oeste, principalmente durante la primera mitad del día. Predominio de las brisas en la costa suroeste.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PREVISTAS (C):

Valverde 14 18