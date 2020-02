Mucha demanda y poca oferta

"El alumno que termine estos ciclos tiene trabajo seguro, casi al cien por cien". Lo afirma Julian Fariña, director del IES Virgen de la Candelaria, el templo de la FP en Canarias. En dos familias concretas: Fabricación mecánica e Instalación y mantenimiento. Dentro de ellas, cinco disciplinas. En la primera. Mecanizados y Soldadura y calderería; en la segunda, Mantenimiento electrónico; Instalación Frigorífica y de Climatización e Instalación de Producción de Calor. Fariña añade: "Me da vergüenza no poder responder a la demanda. Entre veinte y treinta alumnos que salgan cada año tienen trabajo seguro. Y no son tantos. Cuando hacen prácticas de FCT (Formación en Centros de Trabajo) ya se quedan". Lo corrobora la página todofp.es que establece 14 contratos de trabajo el curso pasado en Santa Cruz de Tenerife- entre las provincias destacadas-, cifra que supone prácticamente todos los alumnos matriculados. Fariña concluye: "La demanda es tan grande que no tenemos titulaciones para cubrirla". Y valora: "La Consejería debería hacer un esfuerzo para promocionar la oferta y que pueda acercarse a la demanda".