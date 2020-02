De madre coraje a 'miss abuela'

Llega rodeada de un halo de belleza, madura y serena, a la cita para la sesión fotográfica en el entorno del Castillo Negro. Llama la atención de los curiosos, sobre todo extranjeros, porque irradia atractivo. Carmen Marrero (Santa Cruz de Tenerife, 1965) saca de una bolsa con cierto orgullo la diadema y la banda recibida en el consurso de Miss Grandma 2019 celebrado en Las Palmas de Gran Canaria a finales del año pasado. La suya es una historia de superación. Desde la condición de una madre coraje -a los 16-, que ha sacado a delante a sus hijos, a esta renovada ilusión de convertirse en 'miss' de las abuelas canarias.

De madre coraje, tal y como desveló EL DÍA en un reportaje en enero del año pasado, a recibir el galardón a la Inteligencia en el certamen de Miss Grandma para mujeres de más de 40 años celebrado en Las Palmas a finales de 2019. Es un nuevo giro, en este caso positivo, para la vida intensa de Carmen Marrero, una chicharrera que se presentó por casualidad al certamen para ganarlo. Este es su perfil, el de una mujer luchadora.

Nuestra protagonista muestra la ilusión de un nuevo reto que cuando comenzó ni se planteaba como tal. De hecho, "yo - explica- quería presentar a mi nieta, Lucía que tiene siete años, porque hay diferentes categorías. Sin embargo, después de iniciar el proceso, me ofrecieron la posibilidad y me lancé. No me veía con ninguna opción pero al final gané".

Mujer madura de belleza natural. Eran los requisitos básicos del concurso organizado por la periodista Thais Arias que tuvo como escenario el Casino de Las Palmas de Gran Canaria. Mujeres de más de 30, 40 y 50 años. "Es un certamen que rompe los estereotipos que todos tenemos sobre la vejez, en general, y las personas mayores en particular" valora Carmen.

Ella entiende que se trata de "una excelente oportunidad para las mujeres. En su mayoría, profesionales, madres, amas de casas y empresarias".

Subraya asimismo que se animó a tomar parte en este evento de carácter regional porque "creo que es importante tener una imagen cuidada y, sobre todo, mantener la ilusión intacta a estas edades". El evento, además, no solo valora la belleza sino otras cualidades como la amistad, la solidaridad o la responsabilidad. "Y seguir siendo bella y fuerte", apunta Carmen a manera de reflexión.

Se le nota orgullosa cuando resume: "He demostrado que con mi edad (54 años) me puedo presentar a un certamen de belleza y, además, ganarlo. Como una auténtica abuela de hoy en día. No pretendo dar ejemplo a las demás, no es esa mi intención, pero sí abrir un camino para sembrar valores e inculcar fortalezas y demostrar que es posible lograrlo si una lucha por sus sueños".

Esa intención de que los resultados llegan a partir de una dura lucha diaria es casi una filosofía de vida:. "Porque la mujer sueña aunque haya adversidades y siempre sale adelante".

Una luchadora. Carmen Marrero nació en el corazón de Taco, en la barriada de San Luis Gonzaga. Ahora reside desde hace años en Santa María del Mar y lo hizo también antes en Ofra donde su actual pareja, José Enrique, con el que ha tenido otros dos hijos (Yvonne, de 30 y Misael, de 28, padre de Lucía, su nieta), regenta un bar familiar. Para él tiene unas palabras: "Mi apoyo junto con mi madre, Adela. Ambos han sido los pilares para sostenerme en los malos momentos". La de Carmen es una historia dura, pero también demuestra que es posible salir adelante ante las dificultades d de la vida. Madre a los 16, cuando era una niña, y con una primera relación de pareja que fue muy complicada, lleva 36 años cuidando prácticamente sola de su hijo, David, nacido con malformaciones congénitas y con secuelas todavía hoy. Lo ha sacado adelante y, además, a raíz de esta experiencia estudió para trabajar como Auxiliar de Enfermería cumplidos los cuarenta. Una auténtica madre coraje que en 2011, a través de una carta, publicaba sus vivencias y lo que tuvo que pasar con su hijo. "Para que no ocurra más doy mi opinión como madre, pero también como profesional sanitaria". El certamen de belleza. pensado para mujeres con más de 30 años. la ha convertido en Grandma Las Palmas 2919 en su categoría, título que le da continuidad necesaria para seguir presentándose a futuros concursos de como el que próximamente se celebrará en Tenerife, Mrs+30 Canarias 2020, que ya va por su décima edición.

La joven abuela desconocía totalmente este tipo de certámenes, donde no solamente se valora el físico sino también la belleza interior y la capacidad de la mujer en los diferentes roles de la vida. Por todo ello y sobre todo, por el empoderamiento hacía la mujer la flamante Grandma Las Palmas no duda en volver a formar parte de la nueva convocatoria del certamen, fundado y creado en Canarias para mujeres maduras.

Repetir esta experiencia para Carmen será ahora mucho más sencillo puesto que ya cuenta con algo de experiencia de su anterior concurso, podrá recibir clases de pasarela, preparar con mucho más tiempo el vestuario requerido y crear un mensaje en positivo que contribuya en la lucha por la eliminación de la Violencia sobre la Mujer. Una campaña que apoya y difunde el certamen en cada uno de sus eventos.

Mrs+30. La terminología Mrs. se utiliza en inglés para denominar a las señoras casadas. Los organizadores del concurso además de crear este evento de belleza quisieron clasificarlo por edades, eligiendo a tres Reinas, una por cada grupo de edad. La primera de ellas, en la categoría +30; la segunda, en +40, y la tercera, en +50. Cabe destacar que generalmente el premio de Grandma suele quedar entre mujeres de las dos últimas categorías.

De ganar el mismo título en el Certamen Regional Mrs. Canarias, Carmen Marrero podría convertirse en la próxima representante de Canarias en Grandma Universe a celebrarse en Sofía, Bulgaria, en enero de 2021.

Cabe recordar que la belleza de la mujer madura española está muy bien valorada en Europa. En 2019 el título de Grandma Universe fue para la catalana Isabel Herrero, con 53 años, y hace menos de un mes el título de Grandma World 2020 fue otorgado a la zaragozana de 52 años Mily Andréu. Desde la organización, "deseamos mucha suerte para Carmen Marrero y que pueda contar con el apoyo necesario para seguir cumpliendo sus sueños ya que de joven por diferentes circunstancias de la vida no fue posible".

Nuevos proyectos. Carmen no es de las que se quedan quietas aunque consiga sus objetivos, De hecho, asegura como una mera posibilidad de futuro, "estuve mirando los requisitos para ser de reina del Carnaval adulta. No especifica la edad, aunque siempre se ven chicas jóvenes porque son mas vistosas. Para la de la tercera edad tienes que tener 60 años cumplidos. Habría que preguntar a ver hasta que dad se puede uno inscribir . Si no pues habrá que esperar a la tercera edad". De momento es sólo una idea pero conociendo los antecedentes y la historia de Carmen todo e es posible.

La protagonista de esta historia acaba con una frase que lo resume casi todo: "El hecho de ser mujer y madre coraje, junto a las ganas y la alegría de vivir, ya te hacen bella. Por dentro y por fuera".