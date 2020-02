96.000 litros de gasoil del CSIC evitan la paralización de la investigación canaria del mar

En un movimiento casi de última hora, el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) ha cedido 96.000 litros de combustible a cada buque, y al menos los cinco de investigación, del Instituto Español de Oceanografía (IEO). Unos buques que se encontraban desde hace una semana atracados en el muelle de Vigo, paralizando las investigaciones del mar que programadas para realizar en todo el litoral español, entre ellos ocho de Canarias, por un el retraso en la tramitación del expediente de gasoil.

Así lo ha confirmado a EL DÍA la Secretaría de Estado el Ministerio de Ciencia, que afirma que la medida permitirá a los ocho grupos de investigación afectados en las Islas retomar su investigación en unos días. Según la Dirección nacional del IEO, esto podría suponer una pequeña reprogramación en el calendario inicialmente establecido, y por el que el barco debía haber estado atracado en Canarias el viernes.

La Secretaría de Estado afirmó estar "analizando" lo que ha ocurrido con este expediente, de cuyo estado, como señalan, tuvieron conocimiento hace apenas una semana. Desde entonces, y tras la puesta en marcha de una licitación por procedimiento de urgencia, han estado trabajando a contratiempo para poder resolver el problema con la mayor celeridad posible. No obstante, el tiempo medio de resolución se encontraba entre dos y tres meses, con lo que, al menos las campañas programadas para Canarias se iban a suspender hasta que volviera a atracar el barco, en octubre.

Gracias a la cesión de combustible del CSIC, los barcos, no obstante, seguirán funcionando, y "no se perderá ningún dato de la serie histórica", como afirma la Secretaría de Estado. Los investigadores canarios, no obstante, siguen haciendo hincapié en la necesidad de que el Archipiélago cuente con un barco de estudio oceanográfico propio que evite este tipo de situaciones.