ULL y ULPGC advierten del riesgo de la universidad 'online' sin títulos oficiales

Las universidades públicas canarias advierten del riesgo de implantar en Canarias una universidad privada online que no oferta ningún título oficial, además de que no figura en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Universidades, requisito imprescindible para impartir docencia en España. Así lo recoge el comunicado conjunto emitido por las Universidades de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) y de La Laguna (ULL), en el que se muestran contrarias a la implantación en la Zona Especial Canaria (ZEC) de la Tech Universidad Tecnológica.



"En estos momentos, la página web de Tech Universidad Tecnológica no oferta ni una sola titulación oficial, ya que toda la oferta formativa de que dispone son títulos propios, o cursos de materias relacionadas con diferentes áreas, en ningún caso reconocidas como contenidos oficiales de las titulaciones que se ofertan en el sistema universitario español", recoge el citado comunicado. Aseguran que la inexistencia de algún registro respecto a dicho centro privado online, indica que su posible implantación no podrá ser inminente, tal y como se ha anunciado, "ya que su reconocimiento y registro requiere un trámite relativamente largo y que oferte, al menos, 8 títulos oficiales acreditados por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (Aneca)".

El rector de la ULPGC, Rafael Robaina recordó la aprobación por parte del Gobierno de Canarias -a pesar de contar con un informe desfavorable del Consejo Universitario de Canarias y de la Secretaría General de Universidades del Estado-, de la Universidad Hespérides también online y privada, que hasta el momento no ha iniciado ningún tipo de actividad académica, ni cuente con títulos aprobados para su impartición.

"Esa universidad ya despertó recelos, de hecho, el Gobierno de España informó de forma desfavorable en su momento sobre su implantación. Seguimos demandando que se clarifique, en términos generales, lo que es una universidad de lo que no lo es. Que nos digan si una cosa que no hace investigación es una universidad. Ya destroza el concepto mismo de universidad moderna".

Al respecto, Robaina hizo hincapié sobre las consecuencias de implantar centros que no ofertan titulaciones oficiales. "Cuando se ha puesto en marcha este tipo de iniciativas, el mercado sudamericano nos riega de cursos sin proyección en el mercado europeo, generan expectativas que en algún momento han sido muy mal clasificadas. Pero cuando ya se produce esa situación no es esa universidad, sino el sistema universitario español, el que queda en tela de juicio".

Las dos universidades públicas recuerdan que la formación online en Canarias se imparte de forma oficial por la ULPGC con 5 grados oficiales a través de la Estructura de Teleformación, creada por Decreto 179/2004 del Gobierno de Canarias, y varios másteres oficiales (algunos interuniversitarios) por parte de la ULL. "Además, es importante recordar que, hasta no hace mucho, se ha debatido sobre un supuesto exceso de universidades que, sin embargo, ha coincidido con la creación de 4 universidades privadas en Canarias".

La ULPGC y la ULL instan al Gobierno a la renovación, de forma urgente, del estudio sobre estrategias para la educación superior en Canarias, que data de 2010 y abarcaba el periodo 2010-2020. "Atendiendo a los cambios sociales, económicos y educativos de la última década, es evidente la necesidad de renovar este estudio, a fin de que la sociedad y las universidades puedan plantear sus necesidades y estrategias de futuro en la educación superior, atendiendo adecuadamente a las necesidades de la sociedad canaria. Es necesario acometer este estudio antes de que se lleguen a implantar nuevas universidades en nuestra comunidad autónoma".

Las universidades públicas canarias se ratifican en el apoyo a los informes del Consejo Universitario de Canarias y de la Secretaría General de Universidades del Estado contrarios a la implantación de universidades online en Canarias si no cumplen los requisitos de rigor y calidad exigidos al resto de las universidades que ya imparten la educación superior en el Archipiélago. "Es peligroso para la credibilidad de todo el sistema universitario español, de hecho, Canarias debe hacer como en el resto del país, donde ya se eliminó este tipo de propuestas porque genera mucha confusión".