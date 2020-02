Una fiesta para el consumo, estable, pero que pierde la importancia de hace años

Flores, bombones, joyas, ropa o juguetes sexuales. Hay regalos para casi todos los bolsillos. Desde el pequeño detalle hasta el máximo lujo. Pero casi todas las personas consultadas explican que el 14 de febrero, a nivel de ventas, ya no tiene la importancia de hace décadas. Se ha estabilizado, pero hoy en día priman otras jornadas que se han promocionado en los últimos tiempos, como el "Black Friday".



Antonio López, director-gerente de Asocan (Asociación de cosecheros y exportadores de flores y plantas vivas de Canarias), señala que la campaña de los Enamorados "es importante para el sector, aunque, desgraciadamente, no tiene el protagonismo de años atrás, donde era casi exclusiva para el sector floral". Pero ha sido relevada por otras jornadas, como el día de Todos los Santos o el Día de la Madre. Han sido varios los motivos de esa tendencia a la baja; el principal es la "feroz competencia del producto de fuera", así como de otros regalos no florales e, incluso, paquetes de ocio. Además, en las islas ha bajado la producción de la "flor estrella" del 14 de febrero, la rosa. En 20 años, la superficie de producción ha pasado de 50 hectáreas a menos de 15. ¿Qué se regala, además de rosas? López explica que crisantemos, lilium, gerberas y anturios.

Alfredo Medina, jefe de Comunicación de El Corte Inglés en Tenerife, recuerda que para el 14 de febrero se venden productos de todo tipo, pero tienen mayor aceptación los que están pensados para la mujer, como confección, cosmética, perfumería, joyería o relojería, por ejemplo.

En opinión de Medina, "sirve para dinamizar" la actividad, pero no llega a tener la capacidad de ventas que se registra en el "Black Friday". Existe una promoción vertical, es decir, que afecta a todos los departamentos de El Corte Inglés, incluida su Agencia de Viajes. Pero esta campaña se une y se mezcla con otras, como la de las Rebajas o Límite 48 horas, pensada para los fines de semana. No obstante, insiste en que se trata de una jornada "estable, que se ha consolidado y que se espera por el consumidor".

Fuentes de la Joyería Ideal aclaran que por el 14 de febrero se aprecia "un poco más de afluencia". Pero los hábitos han ido cambiando. "Ya no es como antes, hace cuatro o cinco años", matiza la persona consultada, cuando el incremento de los clientes se detectaba desde cuatro o cinco días antes de la celebración. Ahora se aprecia la jornada anterior y el mismo Día de San Valentín. Sus productos están orientados a un segmento de la población con un nivel de ingresos medio-alto: joyas, joyas con diamantes o relojes de alta gama.

En la tienda Sensaciones Love Shop de La Laguna sí detectan que cada 14 de diciembre hay un incremento de las ventas, que puede rondar el 30 por ciento. Su propietaria aclara que "es lógico, trabajan para vender productos para la sexualidad y el amor".

En sus 13 años de trayectoria, la responsable percibe una evolución en los objetos y en los hábitos de consumo de los clientes. Antes, eran los hombres los que regalaban más a sus parejas. Ahora, hay más mujeres que también compran para los varones. Recuerda que "los juguetes son para jugar y divertirse, juntos o en solitario". En dicho local también hay vino, cosmética, literatura o lencería, erótica, eso sí". Y también instrumentos para la salud sexual.