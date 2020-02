Las enfermedades de transmisión sexual sufren un repunte en la adolescencia

Hospiten, con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Sexual, celebrado este 14 de febrero, advierte del incremento de este tipo de infecciones y del aumento de las conductas de riesgo entre la población joven debido al escaso uso del preservativo y del inicio precoz de las relaciones sexuales, entre otros factores de riesgo.

La especialista en Ginecología y Obstetricia de Hospiten Bellevue, Lucyla Baêta, explica que los factores implicados en el resurgir de las ITS son de varios tipos. "Se ha perdido la conciencia de riesgo a enfermedades tipo VIH y los jóvenes se preocupan más por evitar los embarazos no deseados", explica la experta que insiste en que los jóvenes no tienen "cuidado con respecto a las enfermedades de transmisión sexual". De ahí que la población joven se sitúe "como la mayor víctima de las enfermedades venéreas", como añade la especialista de Hospiten.