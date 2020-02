Primer acercamiento desde La Laguna

Con el objetivo de abordar la problemática de la soledad en personas mayores en Canarias, el Ayuntamiento de La Laguna ha organizado unas jornadas, en las que colabora la consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, que se celebrarán el próximo 21 de febrero en la Casa Ossuna de La Laguna. Desde las 18:00 y hasta las 20:00 horas, el espacio acogerá la jornada Panel de Experiencias: Abordando el problema de la Soledad no deseada, en la que participarán Rubens Ascanio, concejal de Bienestar Social, y el director general de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Jonás González. Como afirma el Ayuntamiento de La Laguna, la soledad no deseada es una prioridad y un eje estratégico de las políticas públicas del Área de Bienestar Social del consistorio. Al encuentro está invitado un portavoz del colectivo Tangente (Madrid), que contará su experiencia en el desarrollo del proyecto P revención de la soledad no deseada. Se trata de un piloto integrado en el plan Madrid Ciudad de los Cuidados, que dará comienzo el próximo 19 de marzo y que estará gestionado por Tangente a través de la alianza de diferentes equipos que integran el grupo cooperativo, haciendo uso, una vez más, de la intercooperación dentro la organización.



El objetivo de este proyecto es actuar en dos barrios madrileños: en Almenara, en el distrito de Tetuán, y en Trafalgar, en el distrito de Chamberí. Allí, se plantea establecer una red de apoyo mutuo con las personas que viven o trabajan en el barrio. El objetivo del proyecto es contribuir al bienestar de las personas que se sienten solas y al fortalecimiento y enriquecimiento de su entorno, promoviendo una mirada sensible y respetuosa con las situaciones de soledad.