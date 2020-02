La intervención de Ángel Víctor Torres frena la huelga de los médicos canarios

Los médicos no irán hoy a la huelga. Un movimiento político in extremis del presidente canario, Ángel Víctor Torres, y su compromiso de diálogo han sido suficientes para calmar las aguas que tensaban desde hace casi un mes la sanidad canaria. El presidente decidió ayer reunirse con los sindicatos que habían convocado para hoy esta movilización (CCOO, Satse y UGT) aprovechando un interludio del Pleno parlamentario, y lo hizo de la mano de la Consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval. Finalmente, estos tres sindicatos han aceptado desconvocar el paro.



La conclusión del encuentro -que se demoró poco más de una hora- fue el de establecer una vía de negociación alternativa con estos tres sindicatos en la que dar respuesta a la principal reivindicación de los médicos, y también estos sindicatos, en relación a su Oferta Pública de Empleo (OPE): la descentralización de la adjudicación de plazas. En este nuevo procedimiento, los técnicos del Servicio Canario de la Salud (SCS) expondrán su visión en relación a esta reivindicación en la que, como adelantó Cruz Oval, explicarán "por qué no puede salir adelante el planteamiento de una convocatoria de la OPE por gerencias" sin incurrir en una irregularidad jurídica.

Descentralización de la OPE

Sin embargo, los sindicatos convocantes insistieron en que la descentralización de las oposiciones sí es posible. El secretario general de UGT, Francisco Bautista, recordó que el Gobierno se puede acoger a una Disposición Adicional la Ley de Presupuestos de 2019, pues en ella se establece que las convocatorias de selección del personal del SCS podían ajustarse y ser tanto centralizada como descentralizada. "Esas disposiciones adicionales abren la puerta a hacerla como pedimos", indicó Bautista, en una rueda de prensa.

Los médicos han solicitado reiteradamente que la adjudicación de plazas se realizara por gerencias (descentralizada), es decir, que cada profesional pudiera optar a la plaza que quisiera en un centro concreto. Así, y según los profesionales, se evitaría un movimiento masivo de médicos entre hospitales y la consecuente pérdida de las subespecialidades que se han ido asentando en los equipos del Servicio Canario de la Salud (SCS).

La solución de Sanidad hasta el momento ha pasado por crear un modelo mixto en el que, aunque los facultativos podían elegir en qué hospital presentar su inscripción para las oposiciones, la adjudicación de plazas se pudiera llevar a cabo por orden de puntuación.

Sin embargo, como esta solución, según los profesionales, no va a evitar el movimiento de las plantillas, Teresa Cruz también se comprometió ayer a "garantizar las comisiones de servicio para subsanar ese déficit", acelerando su procedimiento. Asimismo, la consejera remarcó su compromiso de "tender puentes para llegar a todos los acuerdos que sean necesarios para mejorar la situación de los trabajadores y trabajadoras" e indicó que responderá a la petición de diálogo de los sindicatos. Por su parte, el presidente del Gobierno de Canarias valoró tanto el trabajo realizado por el actual equipo de gestión como el gesto que han tenido estos sindicatos al desconvocar la huelga. "Cualquier huelga que se suspenda y se abra la vía de la negociación es una buena noticia", concluyó Torres.

Los portavoces de los sindicatos UGT y CCOO, Francisco Bautista y José Alonso Rodríguez Tapia, respectivamente, se mostraron "muy satisfechos" por haber alcanzado un acuerdo y agradecieron reiteradamente la intervención del presidente del Gobierno canario en este conflicto. "Damos las gracias al presidente por consensuar y evitar la que iba a ser la primera huelga a este gobierno de Canarias progresista", insistió Bautista. Asimismo, ambos hicieron hincapié en que, aunque la consejera hubiera estado presente, la "iniciativa para zanjar el conflicto" surgió del propio presidente. En todo caso, como señaló Rodríguez Tapia, la suspensión de la huelga es cautelar, y si las reuniones que se celebren de aquí en adelante "no cumplen las expectativas" de los sindicatos, cabe la posibilidad de que la huelga vuelva a reactivarse.

Esta prudencia inicial de los sindicatos tiene su origen en la forma en que el equipo de Cruz Oval ha gestionado la negociación laboral. De hecho, esa justamente es una de las razones que alimentaron el conflicto. Según José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general de CCOO, las negociaciones con la Administración consistían "en enviar a los sindicatos vía mail el texto que quiere pactar, dar 48 horas para aportar sugerencias y luego aplicar cualquier combinación que ella estime conveniente". Asimismo, criticaron que desde la presentación del preaviso de huelga, la Consejería no haya protagonizado ningún tipo de acercamiento para resolver el conflicto. De hecho, la única reunión programada se iba a celebrar ayer en Gran Canaria entre el director de Recursos Humanos, Francisco Artiles, y los sindicatos para establecer los servicios mínimos ante la inminente convocatoria de huelga.

Acercamiento alternativo

Sí que ha habido un acercamiento de posiciones con el Sindicato de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (CESM) y con algunas plataformas de médicos interinos que se habían desvinculado de esta huelga y que portaba sus propias reivindicaciones con respecto a la OPE. Concretamente, y desde que comenzaron sus movilizaciones en diciembre, los médicos de la provincia tinerfeña -los más afectados por esta OPE- habían centrado su discurso en tres peticiones: realizar una oferta pública de empleo descentralizada para los médicos especialistas, aumentar el número de plazas ofertadas en el Hospital Universitario de Canarias (HUC) y crear interinidades a los trabajadores eventuales que lleven más de un año en el puesto.

La Consejería de Sanidad, en las últimas mesas sectoriales celebradas, ha respondido a parte de las demandas del colectivo. Entre los más importantes se encuentra el compromiso de aumentar el número de plazas para la OPE en curso, añadiéndole el centenar de plazas aprobadas en 2019.