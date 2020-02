La convocatoria de huelga divide a los médicos especialistas de Canarias

La huelga de Facultativos Especialistas de Área (FEAs), convocada por los sindicatos CC OO, UGT y Satse para mañana, ha dividido a los miembros del sector. A la movilización están llamados más de 2.000 profesionales del Servicio Canario de la Salud (SCS) en situación de temporalidad, pero, según comunicó ayer la Mesa de Confluencias y Facultativos de Canarias, los interinos y eventuales de los cuatro hospitales principales de las Islas han optado por desmarcarse. "No vamos a secundar la huelga porque, en ningún momento, estos sindicatos han consensuado la decisión con nosotros y no nos sentimos identificados", indicó Dácil García, portavoz del colectivo.



Según las explicaciones de García, lo que pretende la Mesa de Confluencias es "acordar" las necesidades del gremio con los propios facultativos, para después redactar un comunicado que será presentado ante la titular de la sanidad canaria, Teresa Cruz. "No queremos que nuestras reivindicaciones se vean metidas en una pelea entre sindicatos, solo pedimos que la consejera nos reciba y sepa lo que realmente demandamos", aclaró la representante sindical.

Cabe resaltar que el director de Recursos Humanos del SCS, Francisco Artiles, celebrará hoy un encuentro con las tres agrupaciones sindicales que registraron el preaviso de huelga el pasado 15 de enero, con el fin de abordar el conflicto. "Es vergonzoso que la consejera no haya querido reunirse con nosotros desde que hicimos el llamamiento a la huelga. Solo nos han citado para abordar los servicios mínimos que tenemos que cumplir, pero nunca para dar pie al diálogo", lamentó José Alonso Rodríguez, secretario general de CC OO. Para después agregar que, "el director de recursos humanos no tiene capacidad de decisión en esta materia, por lo que tendría que ser Cruz la que se siente a escucharnos de una vez por todas".

Actitud de "soberbia"

En base a su criterio, la actitud de la consejera en todo este tiempo ha rozado "la soberbia", pues es la primera vez que la responsable de la Sanidad de las Islas, ante una amenaza de huelga, "alega que no recibe al comité por problemas de agenda". Su posición es firme. La administración debe convocar la Oferta Pública de Empleo (OPE) acumulada de 2016,2017,2018, y la excepcional de 2019, de forma descentralizada - por gerencias- para poder garantizar la estabilidad de los profesionales. "La Consejería se ha decantado por una OPE centralizada, con un toque híbrido, que no solo amenaza los puestos de trabajo de los sanitarios, sino que traerá graves consecuencias a las Islas con el paso del tiempo", sentenció el secretario general de CC OO.

Una opinión que secundó su homólogo en UGT, Francisco Bautista, que además reivindicó que las ofertas deben ser "negociadas" en Mesa Sectorial. "Esto incumple la normativa. Es evidente que hace falta diálogo y que los profesionales tienen que pelear por la vacante que ocupan desde hace años", determinó. Asimismo, Bautista mantiene la esperanza de que Teresa Cruz "recapacite" y decida mantener un encuentro con los sindicatos para poder explicarle en primera persona el "malestar" del gremio. Por su parte, el secretario general de Satse, Leopoldo Cejas, consideró que cambiar el tipo de convocatoria "es cuestión de voluntad y de abrir una vía de negociación".

Sin embargo, la otra cara de la moneda la pone el portavoz de comunicación de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria, Ruymán Pérez, una de las agrupaciones que se opuso a respaldar este paro sanitario, por considerar que esta huelga "no es lo suficientemente sólida" y persigue "intereses políticos".