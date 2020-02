Hoy, 11 de febrero, se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. ¿Por qué? Porque existe una brecha de género que se resiste. ¿Razones? La invisibilización de las mujeres como modelos referenciales ha mermado que las niñas elijan ser científicas, ingenieras, tecnólogas? "A menudo se cría a las niñas con la idea de que las disciplinas STEM son temas masculinos y que las aptitudes femeninas en estos campos son innatamente inferiores a las de los varones. Esto puede minar la confianza, el interés y el deseo de las niñas de comprometerse en el estudio de dichas materias", explica el mencionado informe de la Unesco. De esta manera, se entiende que la elección está influenciada por motivos como la percepción de uno mismo y su entorno familiar, educativo y social.

Es una realidad. No obstante, ese "a menudo" es un soplo de esperanza. Me niego a pensar que nuestra sociedad, nuestro país, se niega al avance, a la innovación, a la investigación... Hoy es una oportunidad brillante para pensar en qué podemos continuar haciendo y romper esas razones, romper ese 35% y hacerlo crecer. ¿Dónde aunar los esfuerzos? Se coincide en que en la educación, promoviendo las vocaciones científicas en el colegio, en el instituto... El interés de la población, hoy en día, en comparación con el año 2010, ha aumentado un 19% y, en el caso de la juventud, un 40%, según el estudio sobre vocaciones científicas de la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología (FECYT). Son datos alentadores. Indudablemente, hay una iniciativa por parte de la sociedad y en Canarias disponemos de dos grandes universidades públicas y de muchísimos institutos y centros donde, con la inversión adecuada en I+D+i, podrían hacerse auténticas virguerías, y además, en todos estos espacios de trabajo tenemos a profesionales de reconocido prestigio, en el aula, en el laboratorio, dirigiendo grandes proyectos europeos y nacionales...

Ahora bien, ¿cuántas científicas canarias conoce? Pino Caballero Gil, Emma Carmelo Pascual, Teresa Giráldez Fernández, Celia Morales Rando, Carina González González, Antonia Varela Pérez, Jezabel Molina Gil, María Pilar Vázquez, Elva Martín Batista, Inmaculada Perdomo Reyes, Carolina Fernández Serafín, Victoria Marzol Jaén, María José Guerra Palmero, Carolina Martínez Pulido, Dulce María González Doreste? Todas ellas son mujeres canarias STEM, catedráticas, doctoras, doctorandas, académicas de número... Referentes. Y son un ejemplo de esa amplia lista de modelos femeninos de nuestro panorama científico-tecnológico. Sin investigación no hay futuro. Y lo que no se ve, no existe. Premisas importantes que recordar los 11 de febrero y todos los días, y más aún si lo hacemos a través del periódico, la radio o la televisión, medios de comunicación, influyentes de la opinión pública. La receta es sencilla: visibilizar y concienciar, más expertas como fuentes para consultar y ahondar en los asuntos de actualidad y, sobre todo, más contenidos sobre ciencia, tecnología, investigación y desarrollo.

¡Feliz y visible Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia!