Enero fue frío y muy seco en Canarias

Canarias vivió un mes de enero ligeramente más frío de lo habitual y muy seco. Según los datos que maneja la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Canarias, el pasado mes también se caracterizó por "algunos récords de temperatura para un mes de enero". Estas temperaturas máximas se registraron en municipios como El Paso, donde se alcanzaron los 24,9ºC; Agulo, con 27,3ºC, o San Sebastián de La Gomera, con 27,1ºC.







Enero no solo fue un mes muy seco para el Archipiélago, sino que además este enero del 2020 se encuentra entre los cinco más secos de los últimos 40 años, junto con 1983, 1992, 1995 y 2008. "En casi todo el territorio no ha llovido ni el 25% de lo normal", explica la Aemet para añadir que si se hace el balance de todo lo que va de año hidrológico, este comenzó el pasado 1 de octubre, "la escasez de lluvias hace que en amplias zonas las precipitaciones no lleguen ni al 25% de lo normal".