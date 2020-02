La Unión Europea asegura que tiene "bajo control" la neumonía de Wuhan

La Unión Europea (UE) aseguró ayer que el coronavirus, también llamado la neumonía de Wuhan, está "bajo control" en el continente, donde se registran hasta el momento 25 casos, según informó el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC, por sus siglas en inglés). Así lo expresó su directora ejecutiva, Andrea Ammon, en una intervención ante la Comisión de Medio Ambiente, Sanidad y Seguridad Alimentaria del Parlamento Europeo, en una sesión que estuvo centrada en el brote del coronavirus originado en China.

La directora de la agencia de la UE ha puesto en valor el protocolo de diagnóstico precoz y aislamiento de los casos de infectados en el continente. Por ello, destacó que el virus está "bajo control en Europa". Detalló que se han detectado 25 casos en Europa, 21 de ellos en países de la UE y dos en Reino Unido y Rusia. De estos casos, ocho personas se contagiaron en Europa y el resto fueron importados de fuera del continente. Ammon, que en todo momento ha evitado generar alarmismo, insistió en que el objetivo ahora en la UE es aislar esos casos y evitar más contagios, para añadir que la probabilidad de infección entre quienes residen en la provincia china de Hubei es "elevada", pero el contagio en otras provincias de China es "moderado", aunque puede variar.

En el contexto europeo, la probabilidad de que haya más casos importados es de "moderada a elevada", poniendo el foco en que, en todo momento, si los casos se detectan rápidamente y se aplican medidas de control adecuadas, la probabilidad del riesgo de transmisión entre humanos en Europa se estima "de baja a muy baja". De todos modos, Ammon avisó que, de no aplicarse las medidas y ante una detección tardía, el riesgo de transmisión se estima "elevado". Ante la Eurocámara, la responsable del ECDC rechazó poner en duda la gestión de las autoridades chinas, con las que el organismo mantiene una colaboración directa. "Estamos en contacto regular con las autoridades chinas. Nos llegan sus informes de la situación y sabemos que los colegas están sufriendo mucha presión. Recaban toda la información que tienen y nos la hacen llegar", subrayó. En este sentido evitó criticar a Pekín por cómo está informando de la crisis del coronavirus, señalando que en la agencia no tienen "indicios" para pensar que China esté falseando los números. "Hemos visto en los últimos días que las cifras van en aumento. De 1.200 nuevos casos, hemos pasado ya a 2.800", explicó Ammon, reiterando que no cree que China esté "falseando ni ocultando información". "No tenemos indicios de que se manipule la información. No hemos visto nada que nos suscite dudas", zanjó ante las dudas de un eurodiputado en el turno de preguntas de la Comisión celebrada en Bruselas.

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Ghebreyesus, afirmó ayer por su parte que ahora lo prioritario es contener el coronavirus en China, su epicentro, para que la propagación fuera de este país sea mínima, lenta y controlable. "Si invertimos en luchar en el epicentro, en el origen, entonces la propagación a otros países es mínima y también lenta. Si es mínima y lenta, lo que salga también podrá ser controlado fácilmente", recalcó Tedros.



151 casos fuera de China



La OMS declaró el pasado jueves 30 de enero que el brote de coronavirus que se inició en la ciudad china de Wuhan constituye una emergencia sanitaria de alcance internacional, una medida que confirmaba la gravedad y los riesgos de esta situación. Sin embargo, en su discurso de inauguración de la primera reunión anual del Comité Ejecutivo de la OMS, el director general sostuvo que el número de 151 casos confirmados de coronavirus en 23 países "en realidad es pequeño" y que se están "ralentizando". A su juicio, esto indica que pueden ser manejados, aunque enseguida pidió a los 34 países representados en el Comité Ejecutivo que no den a sus palabras un sentido equivocado: "Puede ir a peor, pero si damos lo máximo, el resultado puede ser aún mejor".