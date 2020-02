La ULL se fija en la estrategia en redes de Guaguas Municipales

La empresa grancanaria Dígito Comunicación, conocida por llevar la cuenta de Twitter de Guaguas Municipales a las puertas del trending topic, ha desatado una onda expansiva de popularidad que llegó hasta las clases del máster de Innovación Comunicativa de la Universidad de La Laguna (ULL), donde uno de los alumnos del posgrado se fijó en la estrategia digital de la empresa de guaguas como ejemplo de innovación y frescura en el online, especialmente a través de las redes sociales.

Los socios fundadores de Dígito Comunicación, Jorge Rodríguez Álamo y Diego Félix, ambos naturales de La Isleta, dirigen el tráfico digital de la compañía de transportes desde el 1 de agosto con auténtica pasión por el servicio público y mucho humor 2.0.

En los seis meses que llevan trabajando con Guaguas Municipales han atraído a casi 10.000 nuevos usuarios a las redes de la empresa, repartidos entre las cuentas de Twitter, donde suman 4.500 nuevos seguidores, Facebook, con un crecimiento de 3.000 me gusta e Instagram, donde ganaron 2.000 nuevos amigos virtuales. Lo que se traduce en un ritmo de crecimiento del 22% en Canarias, siendo una de las cuentas digitales que más crecen "a nivel nacional", tal y como explicaba Jorge Rodríguez en una entrevista en Televisión hace unos meses.

El IRH -Información, Respuesta y Humor- es el santo grial que guía cada una de las acciones de esta empresa grancanaria de marketing y comunicación. Como ellos explican, cuando un ciudadano acude a una marca a través de las redes sociales, lo hace buscando información y esperando una respuesta, a ser posible respetuosa y desenfadada. El humor, cuando es educado, actúa como la música, que amansa a las fieras y convierte a los incansables haters en rendidos seguidores.

Gracias a la atención personalizada en cada una de las respuestas que dan a los internautas, los comentarios negativos en las páginas de Guaguas se redujeron en un 65% y el índice de respuesta creció en un 150%. El humor amable incrementa el nivel de participación de los usuarios y favorece el engagement de la marca, además de hacer las cosas mucho más fáciles al Community Manager que debe lidiar con el "patio digital" minuto a minuto.

La H de humor está presente no sólo en el éxito cosechado en Twitter, donde sus divertidas respuestas se han hecho casi virales, sino también en el ambiente que rodea al grupo humano que hay detrás.

"Hemos rechazado algún proyecto porque no nos reíamos y estábamos en tensión. No podemos dar lo mejor de nosotros si no tenemos nada en común con el cliente", cuenta Félix, que además de socio fundador de Dígito, estuvo vinculado al marketing puro durante diez años y al periodismo deportivo durante siete. Jorge Rodríguez, por su parte, estuvo media vida en el mundo de la radio y la locución, habiendo trabajado durante siete años en Los 40 Principales y una década en Canarias Radio.

Tanto Félix, de 39 años, como Rodríguez, de 36, se mueven como pez en el agua en la realidad digital, por la que las empresas deben aprender a circular si quieren llegar a un creciente grupo de población que pasa tanto tiempo navegando por la red como el que pasa caminando por la calle. Así como uno no habla con sus jefes del mismo modo que lo hace con sus amigos, en las redes se utiliza un lenguaje propio que estos emprendedores analizan en profundidad.

La forma en que se conocieron es una metáfora de su dinámica laboral: hace años Félix tuvo necesidad de contratar a un locutor para poner voz a los vídeos que él mismo realizaba , a través de una tercera persona contactó con Rodríguez, que se prestó a la colaboración sin titubeos. Pasaron un año entero sin verse las caras, enviándose archivos y facturas por correo electrónico. Y así surgió el flechazo virtual del que nació Dígito Comunicación.

De momento, cuentan con un equipo de unos diez profesionales vinculados al mundo audiovisual, el arte, el marketing y el periodismo. Pero, sobre todo, conectados con la realidad en su versión digital (online) y en la de carne y hueso (offline). Y en la carcajada. Para Digito, la risa y la cercanía son aspectos tan importantes como el orden y la puntualidad. Oficina de momento no tienen, ni la esperan, porque, como cuenta Félix, "tuvimos oficina un tiempo, pero no la usábamos". Y es que los integrantes de esta empresa innovadora prefieren reunirse en la Red de redes, en casa de Jorge Rodríguez o en cualquier lugar que les permita trabajar con autonomía.

Jared, Isabel, Tomás, Aridane, Aday, Cristina, Chiqui, Elena, María, Alejandro y Sabrina trabajan mano a mano con Jorge y Diego y se encargan de implementar las acciones para cada campaña, desde la producción audiovisual, la inserción publicitaria o lo que se les ponga por delante. Y es que esta agencia todoterreno aspira a convertirse en referente nacional de empresa 360, con profesionales formados en varios campos y con la autonomía suficiente para cubrir todas las posibles necesidades de sus clientes en la realidad virtual.

Siempre con una chispa genuina y guasona que, además de arrasar en la Red, llegó a ser la temática principal en un Trabajo Fin de Máster (TFM) del posgrado de Comunicación Institucional que imparte la Universidad de La Laguna.