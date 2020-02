Los hospitalizados en La Gomera, tres días con "buena salud"

Las noticias que llegan del Hospital Nuestra Señora de Guadalupe son cada vez más esperanzadoras después de que el pasado viernes por la noche se confirmase el primer positivo por coronavirus de España en La Gomera. Los cinco alemanes ingresados desde el pasado jueves en el principal centro hospitalario de la Isla, incluido el contagiado, llevan tres días seguidos sin presentar los síntomas asociados a este virus -los mismos que una gripe común: fiebre, tos, malestar...- y presentan "un buen estado de salud". No es la única noticia positiva, tal y como aseguraron ayer la consejera de Sanidad de Canarias, Teresa Cruz, y el jefe de Epidemiología de Salud Pública, Domingo Núñez, en una rueda de prensa en Santa Cruz de Tenerife, la segunda seguida que daban tras la del domingo en La Gomera.

Tanto esos cinco turistas alemanes, como el sexto del mismo grupo que se encuentra aislado en la vivienda que alquilaron en Hermigua -no ha sido hospitalizado porque no ha presentado el menor problema de salud-, así como las otras 11 personas que ayer seguían bajo control sanitario por contactos de "bajo riesgo", no presentan síntoma alguno. A esto se suma que la sanidad canaria empezó a recibir ayer los kits que le permitirá analizar las pruebas, sin necesidad de enviarlas al Instituto Carlos III de Madrid, como ocurrió con las primeras. Teresa Cruz confirmó, al respecto, que ayer mismo se tomaron las segundas muestras de esputo a los cinco ingresados y bajo medidas de aislamiento -especialmente el que dio positivo- y se espera que se empiecen a procesar hoy. Estos dispositivos se están instalando en un laboratorio de microbiología de un hospital canario, que Núñez evitó precisar.

"Estamos muy satisfechos con que todos los pacientes hospitalizados hayan pasado una buena noche y sigan en buen estado de salud", subrayó la consejera, para acto seguido subrayar que de confirmarse los negativos en los cuatro pacientes que ya dieron el mismo resultado en la anterior prueba, "estaríamos ante un nuevo escenario que nos obligaría a tomar decisiones sobre ellos". Aunque los kits comenzaron a llegar, el jefe de Epidemiología aclaró que algunas de estas pruebas se enviarán también al Instituto Carlos III de Madrid.

Las noticias que llegan desde la veintena de países con positivos en coronavirus y de China, país de origen del brote, también son optimistas, tal y como subrayó Domingo Núñez. "Se ha alcanzado el pico a nivel mundial y los casos de contagio empiezan a remitir", quiso dejar claro para lanzar un mensaje de tranquilidad. A nivel de casos exportados por China en todo el mundo, ha disminuido y se ha pasado de una cifra máxima de 20 en un día a 5, detalló el jefe de Epidemiología. "Las medidas de contención están funcionando en China y el resto de países con afectados, con lo que disminuye el riesgo. Y dentro de China, en la provincia de Hubei, también ha descendido. Y es que en Canarias también estamos atentos a la evolución global de este virus", puntualizó.

Otra buena señal ha sido "el buen comportamiento de la población canaria". La consejera utilizó como ejemplo el número de llamadas recibidas el domingo en el primer día de funcionamiento del teléfono de información destinado de forma específica al coronavirus, coordinado por el Servicio de Emergencias Canario: 900 112 061. Desde que se abrió a las 9:00 de la mañana hasta el final del día se recibieron solo 18 llamadas y algunas procedentes de otras comunidades autónomas, al ser Canarias la primera que puso en marcha el protocolo por el positivo de La Gomera. "La cifra de consultas refleja claramente la tranquilidad con la que está asumiendo la población canaria esta situación. Y eso es algo fundamental", apuntó Teresa Cruz.

Ya Cruz y Núñez pudieron comprobar durante su visita del domingo que los gomeros se han tomado con calma, no exenta de un lógico desasosiego, que fuera precisamente en la Isla Colombina donde se diera el primer caso de coronavirus de España y que sigue siendo el único hasta ahora. Hacen vida normal y no ha habido alarmismo.

Hoy visitará La Gomera el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, que acudirá por la mañana al Hospital Nuestra Señora de Guadalupe para comprobar in situ el operativo y agradecer el esfuerzo realizado por todo el personal sanitario de La Gomera, especialmente del Hospital Insular, con la ayuda de instituciones locales como el Cabildo y Protección Civil.

También hoy, el Archipiélago será protagonista en una nueva reunión de las consejerías de Sanidad, bajo la dirección del Ministerio, al ser la única comunidad que ha desplegado todo el protocolo de actuación. "Canarias tendrá un papel relevante y trasladaremos qué hemos hecho. Es un protocolo de nivel nacional pero las Islas fueron las que más lo desarrollaron tras el positivo", concluyó Cruz.