Domingo Afonso: "Pretendemos que los ayuntamientos gestionen mejor el arbolado urbano"

El ingeniero agrónomo Domingo Afonso es portavoz de la promotora Parents for Future para la iniciativa legislativa popular que reclama una Ley de Protección del Arbolado Urbano de Canarias y que estará recogiendo hasta marzo las firmas que necesita. El objetivo es evitar la tala indiscriminada de ejemplares, algunos centenarios, para realizar obras o porque están enfermos.

¿Es alarmante el poco nivel de tutela institucional del arbolado urbano de Canarias?

Efectivamente, encontramos el problema en prácticamente todos los municipios de Canarias, que están desprotegidos y sometidos, muchas veces, a la voluntad del edil de turno, que con las excusas más variadas procede a talar árboles, incluso, a veces, centenarios, bien sea por una obra o porque están enfermos. Es uno de los motivos por los que hace falta esta Ley de Protección del Arbolado Urbano que reclamamos, por esa falta de protección ante la voluntad política de destruir unos árboles.

¿Qué especies son las más vulnerables y maltratadas en Las Palmas?

En la capital hemos encontrado que, en el caso de las palmeras, se han producido los mayores estragos al ser la planta más abundante. Hemos visto que no están lo bastante cuidadas, por lo que hay una serie de plagas y hongos que les afectan. Llega un punto en que se enferman por falta de atención y proceden a talarlas, siendo el árbol que da nombre a nuestra ciudad y un símbolo de ella. Con motivo de obras, como la de la metroguagua, por ejemplo, hemos visto decenas de palmeras que han sido trasplantadas de una manera incorrecta y que han ido muriendo, pero eso es extensible a los grandes árboles que encontramos en los bordes de las carreteras, como son los eucaliptos, algunos centenarios, que son talados o especies variadas, como pueden ser los flamboyanos que fueron talados sin ningún tipo de pudor en el Pueblo Canario.

¿Cómo cree que van a recibir los organismos públicos esta iniciativa legislativa popular que reclama una Ley de Protección del Arbolado?

Bien, al fin y al cabo se trata de dar herramientas a los ayuntamientos para que puedan gestionar mejor el arbolado urbano. No existe una legislación específica que pueda proteger estos árboles y, aunque aparentemente, los va a someter a una serie de obligaciones de cuidarlos y censarlos, será también una herramienta para saber decir que no porque estamos viendo que muchas veces es la presión vecinal, ese odio al árbol, quien demanda que sean arrancados los de enfrente de su casa o en las aceras. Los ayuntamientos se ven sin una ley que diga que eso no se puede hacer porque está protegido.

¿Y qué hacen los ayuntamientos?

Casi todos los ayuntamientos, como el de Las Palmas, delegan a una gestión privada de los parques, jardines y arbolado urbano y estas empresas pueden aplicar criterios económicos, como unas podas excesivas y drásticas con la finalidad de reducir el trabajo, es decir, un árbol más pequeño pues menos trabajo, mientras que lo que debería cuidarse son los grandes árboles que dan sombra, protegen las calles, filtran la contaminación, nos ayudan a amortiguar los ruidos de la ciudad y, sobre todo, a retener los gases contaminantes y de efecto invernadero y a producir oxígeno.

¿A qué se debe básicamente la situación de riesgo: a la desidia política, los intereses de algunos o la escasa conciencia de la ciudadanía?

Hay una conjunción de factores: una escasa conciencia ciudadana y el interés político de atender las demandas ciudadanas de talar esos árboles, muchas veces. No se deberían priorizar obras como la metroguagua y hacer cambios en el trazado para respetar los árboles urbanos. Nadie, en principio, tiene interés en talar un árbol. Se ven abocadas a esa situación las corporaciones municipales porque no hay un marco legal que lo impida y porque al final es la solución más rápida, económica y que políticamente les renta.

¿Qué especies arbóreas figuran en la iniciativa legal?

Todas. Todos los árboles que tengan unas determinadas características reguladas en la ley, como son 20 centímetros de diámetro del tronco y más de 15 años de antigüedad, quedan protegidos automáticamente a la entrada en vigor de la ley y a partir de ella, todas las nuevas plantaciones que se hagan, es decir, en la ley se prevé un periodo transitorio para que las especies que ya tienen un porte queden protegidas inmediatamente.

Los promotores de la Ley han hecho un primer borrador y trabajan en estimular adhesiones. Ahora toca a la Isleta pero, ¿hay plan de concienciación para todos los distritos urbanos?

La promotora está buscando las 15.000 firmas que necesitamos, pero no tenemos tiempo de hacer un plan de concienciación. Queremos conseguir las firmas para que la ley vaya al Parlamento de Canarias como proposición de ley que será sometida a las mejoras correspondientes en la fase de tramitación parlamentaria, de enmiendas y de aportaciones del Gobierno y la ciudadanía.

El gobierno estatal anuncia la emergencia climática en Canarias pero, ¿calarán las medidas oportunas en la valoración social del arbolado?

No, es algo que no se ha tenido en cuenta. La emergencia climática declarada a nivel nacional y del Gobierno de Canarias no se ha traducido hasta la fecha en medidas prácticas y una de ellas es el mantenimiento y protección del arbolado urbano, puesto que es fundamental en el freno de las emisiones de CO2, la retención de los contaminantes y ayudar así a combatir el cambio climático.

De la iniciativa de ley, ¿qué puntos supone que pueden ser más conflictivos en el debate parlamentario?

La posible invasión de las competencias municipales que pueden creer que pierden capacidad de gestión sobre sus árboles urbanos. Por este motivo una ley similar fue rechazada en Cantabria aunque no era una proposición legislativa popular sino de un grupo político. Realmente, no hay invasión de las competencias de los ayuntamientos y contamos para ello con el informe del Consejo Consultivo de Canarias que dice que la ley es compatible con la legislación estatal, autonómica y municipal.

¿Cree que será aplicable sin mayores conflictos el régimen sancionador previsto en la iniciativa legal?

El régimen sancionador es un borrador que tendrá que ser mejor definido a través de las enmiendas parlamentarias, pero es bastante razonable por lo que no creo que haya problemas en su aplicación.

Es muy interesante la conexión que mantienen con Fridays for Future, la organización liderada por Greta Thunberg. ¿Han pensado en invitarla a Canarias para motivar una respuesta positiva general?

Eso es algo complicado por las limitaciones de Greta para viajar. Tendría que venir en velero. Creo, de todas formas, que ya ha sembrado la suficiente conciencia para que ese desplazamiento no sea necesario. Pienso que toda la ciudadanía sabe ya que los árboles son necesarios y ello se ha traducido en el amplio apoyo que esta iniciativa ha recibido.