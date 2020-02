El paciente infectado ya no presenta síntomas

La situación del ciudadano alemán al que se le ha diagnosticado el coronavirus de Wuhan en La Gomera -el primer caso detectado en España- se encuentra bajo "un absoluto control". Quince horas después de que el Instituto de Salud Carlos III comunicara a la Administración autonómica que uno de los cinco germanos que permanecían hospitalizados en la Isla Colombina había dado positivo en las pruebas que se le habían practicado, el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, lanzó ayer un mensaje de tranquilidad y aseguró que "los protocolos han funcionado, funcionan y seguirán funcionando". "Tenemos un caso, solo uno, que presenta el virus y ya ni siquiera tiene febrícula", destacó. El turista afectado, por lo tanto, ya no tiene síntomas, mientras que sus compañeros se encuentran libres de la infección.

La actuación de las autoridades sanitarias se centra tanto en los ingresados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe como en la localización de quienes pudieran haber tenido un "contacto estrecho" con el enfermo. En este aspecto también impera el optimismo. Según el jefe de Epidemiología del Servicio Canario de la Salud, Domingo Núñez, "no hay motivos para pensar que se han producido contactos de riesgo" en el trayecto del grupo de alemanes al Archipiélago y en su desplazamiento dentro de este. Los turistas -seis, de los cuales uno permanece confinado en la vivienda vacacional que había alquilado el grupo, pues no ha presentado síntomas en ningún momento- utilizaron el avión para viajar desde su país a Tenerife -un medio "fácil de controlar"- y luego el barco para trasladarse desde la isla capitalina a La Gomera, donde hubo "muy poco riesgo". De hecho, a Sanidad le consta que el infectado hizo el trayecto en el ferry sentado junto a una ventana y "no se levantó ni para ir al baño". "No obstante, seguiremos el protocolo", aseguró Núñez.

En el caso del transporte aéreo, la búsqueda se centraría en los viajeros cuyos asientos se encontraban detrás y delante de los del paciente internado en Canarias. Ya en La Gomera, el medio utilizado por los turistas fue un coche de alquiler -un Opel Astra-, por lo que el riesgo en este caso es cero, dado que solo lo utilizaron los propios alemanes. Sanidad Exterior se encargará de localizar fuera de España a las personas que han corrido el riesgo de contagio, mientras que las autoridades sanitarias de las Islas harán lo propio con las que pudieran encontrarse en territorio canario.

Hay otro factor que sustenta las buenas expectativas que alberga el Gobierno regional. "Sus compañeros han convivido durante días con él y no han contraído el virus. En el caso de quienes han podido tener solo un leve contacto, las posibilidades son obvia y objetivamente menores", subrayó Ángel Víctor Torres. El disponer de "una descripción precisa y exacta" de lo que el grupo ha hecho estos días facilita, además, la búsqueda de las personas que hubieran podido tener ese contacto directo con el paciente. Cuando sean localizadas, se les realizará un seguimiento durante dos semanas y, si transcurrido ese periodo no presentasen síntomas, se descartaría la presencia del coronavirus en ellas. En caso contrario, serían sometidas a aislamiento, que incluso podría llevarse a cabo en sus propios domicilios. Durante los 14 días en que sean objeto de seguimiento, estas personas deberán disminuir sus contactos sociales, evitar los viajes e intentar no salir de casa.

"Hay que estar tranquilos"

El hecho de que el único contagiado esté ahora asintomático confirma, según el Servicio Canario de la Salud, que se trata de "una infección que produce cuadros leves", por lo que "hay que estar bastante tranquilos", expuso el director de Epidemiología, para quien "las cosas se están haciendo bien" y la coordinación está "funcionando con excelente precisión". De cualquier manera, tanto a él como al resto de los internados en el Hospital General de La Gomera se les practicará una repetición de la prueba. En el caso del afectado, Sanidad no sabe aún con precisión cuándo se le hará ese segundo examen, pero espera que sea "en no muchos días" y que de los resultados pueda derivarse una pronta alta para el paciente. La administración sanitaria canaria está en contacto permanente con el Ministerio, dada la nula experiencia en el tratamiento de un virus de nueva aparición, como es el originado en Wuhan.

La información facilitada por Sanidad no incluye datos personales, la edad entre ellos, un aspecto importante a la hora de evaluar la gravedad con la que el coronavirus de Wuhan afecta a los enfermos. Los casos más graves que se han producido en China -donde han muerto más de 250 infectados- han sido los de personas mayores que, además, presentaban alguna patología crónica que las hacía más vulnerables. Sin embargo, apuntó Domingo Núñez, los seis alemanes de La Gomera "no están en el espectro de edad en el que podría haber ciertas complicaciones". "No son personas mayores", dijo.

Torres y Núñez -que comparecieron junto a la consejera de Sanidad del Gobierno autonómico, Teresa Cruz Oval- trazaron el recorrido que ha realizado el nuevo coronavirus desde la ciudad china de Wuhan, origen del brote, hasta el municipio gomero de Hermigua, donde se alojaban los turistas alemanes. Una ciudadana china residente en Shanghái, previamente infectada por sus padres, procedentes de Wuhan, habría contagiado a cuatro alemanes del estado de Baviera a los que impartió un curso en su empresa y uno de ellos tuvo un contacto estrecho en un domicilio con el turista germano que propició el contagio. Alemania registra ya siete casos -los cuatro trabajadores contagiados de forma directa y tres indirectos, además del que luego viajó a Canarias- y se han localizado alrededor de ochenta contactos, la mayoría de ellos ya chequeados con resultado negativo, lo que hace pensar, concluyó el especialista sanitario, que el virus "no es tan transmisible como se podría pensar".

Los turistas llegaron a La Gomera el día 28 y a la mañana de la jornada siguiente, después de un aviso de las autoridades alemanas al Ministerio de Sanidad español, cinco de ellos, que presentaban síntomas leves, fueron trasladados al hospital, donde permanecen aislados desde entonces. La noche del viernes llegaron a Canarias los resultados de los análisis efectuados en el Instituto Carlos III, uno de los cuales fue positivo. El sexto turista, que estaba asintomático, se encuentra en aislamiento domiciliario en el alojamiento vacacional que ocupaba con sus compañeros.

Poco antes de la comparecencia de los representantes de la Administración canaria se había reunido en Madrid el comité de seguimiento del coronavirus, presidido por el ministro de Sanidad, Salvador Illa, quien envió un mensaje de confianza en el sistema nacional de salud y celebró que los mecanismos de detección y alerta estén funcionando. Por su parte, el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, Fernando Simón, corroboró que "tanto el caso positivo, que tenía una sintomatología leve, como los otros cinco están perfectamente y no presentan ningún síntoma", informó Europa Press. De cualquier manera, Simón advirtió, en línea con lo que manifestarían poco después las autoridades isleñas, que es necesario "esperar a las próximas horas" para comprobar si la situación del enfermo continúa siendo favorable.

Reunión en Madrid

El Ministerio y las comunidades autónomas se reunirán los primeros días de la próxima semana en el Consejo Interterritorial de Salud para abordar la situación generada por el coronavirus en España, que por ahora se limita al paciente alemán internado en Canarias. También hay 21 españoles repatriados desde Wuhan que pasan la cuarentena en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, pero están "perfectamente", afirmó el director del centro nacional que coordina las emergencias sanitarias.

En Canarias, el seguimiento de la situación corresponde a un comité científico, presidido por Domingo Núñez, y un comité ejecutivo, compuesto por representantes de Salud Pública, el Servicio Canario de la Salud, la Dirección General de Seguridad y Emergencias, los municipios, los cabildos y las consejerías de Educación, Turismo y Políticas Sociales, entre otras administraciones, departamentos y órganos.

Desde el punto de vista de la comunicación, el presidente del Gobierno regional -que el viernes habló con Pedro Sánchez- garantizó ayer que se suministrará información "periódica y permanente" sobre la evolución de una enfermedad de la que, insistió, "a día de hoy, ninguna persona, ni en la Gomera ni en Canarias, presenta síntomas".