Sanidad solicita un informe jurídico para regular las listas de empleo

La Consejería de Sanidad del Ejecutivo autonómico se ha comprometido a solicitar un informe jurídico al Gobierno de Canarias para proceder a la regulación de las listas de empleo para la selección y nombramiento del personal estatuario temporal en los centros sanitarios. Así lo manifestó ayer la directora del Servicio Canario de la Salud (SCS), Blanca Méndez, durante la celebración de la Mesa Sectorial de Sanidad, que tuvo lugar en la capital grancanaria. Una cita en la que estuvo acompañada por el director de Recursos Humanos. Francisco Artiles, y por técnicos del departamento. No obstante, a pesar de haber logrado acercar posturas sobre las condiciones de la Oferta Pública de Empleo (OPE), el encuentro no pudo alcanzar un consenso en todos los asuntos a debatir, debido a la convocatoria de una reunión para definir las líneas de actuación que emprenderá Sanidad para abordar el caso de los cinco turistas alemanes que se encuentran aislados en el Hospital General de La Gomera, de los que uno ha dado positivo en el coronavirus de Wuhan. De esta forma, la administración y los sindicatos se han emplazado al próximo jueves para dar continuidad al encuentro.



"Las listas de empleo del Hospital Universitario de Canarias -HUC- adquieren un carácter preferente con respecto al resto de hospitales del SCS. Ante esto, los sindicatos mayoritarios - CC OO, UGT y Satse- hemos dejado muy claro que necesitamos un informe jurídico que evidencie la viabilidad de este proceso", explicó José Alonso Rodríguez, secretario general del área en CC OO. Para después agregar que, "hasta que no tengamos presente el documento, vamos a dejar pausada la negociación de las listas de empleo generales de todo el Servicio".

Asimismo, Méndez trasladó a las agrupaciones sindicales una propuesta relacionada con el incremento de plazas en la convocatoria de facultativos especialistas de área (FEA) y auxiliares de enfermería relativos a la OPE de 2019, y que será analizada en la próxima reunión de la Mesa Sectorial. "Hay un incremento de plazas importante que guarda relación con las interinidades que quedaron por cubrir desde el 1 de enero del pasado año. El reparto que propone la administración pasa por equilibrar la tasa de temporalidad en los hospitales canarios", detalló Rodríguez.

Siguiendo esta línea, y según detalla el portavoz sindical, el Complejo Hospitalario Universitario Insular Materno-Infantil (Chuimi), por ejemplo, cuenta con el 38% de sus FEA en situación de temporalidad, mientras que el HUC reúne un 58%. "Contamos con la incorporación de 106 plazas, de las que el 70% irá al HUC y el resto se repartirá entre los demás hospitales", comentó. Por su parte, Ramona Mendoza, secretaria provincial de Satse Tenerife, hizo referencia a la "contradicción sindical" que surgió durante la reunión, ante la posibilidad de una nueva negociación. "Hemos debatido ampliamente sobre este asunto. Hay que recordar que este tema ya está acordado desde el año pasado, por lo que consideramos que no hay que abrir más frentes", determinó.