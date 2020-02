"No hay motivos para pensar que ha habido contactos de riesgo", asegura el Gobierno de Canarias

El Gobierno de Canarias ha asegurado este sábado, en una rueda de prensa convocada tras confirmarse, pasadas las 22:00 horas del pasado viernes, el primer caso de coronavirus en España, que "No hay motivos para pesar que ha habido contactos de riesgo". Han comparecido el presidente del Gobierno de Canarias, Angel Víctor Torres; la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, y el jefe de Epidemiología de la comunidad, Domingo Núñez.



Poco antes de inicio de esta conferencia de prensa en Canarias, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, ya había asegurado que el caso positivo de La Gomera está aislado y ha reclamado confianza en el sistema nacional de salud, por lo que ha convocado una reunión con las comunidades autónomas para coordinar el seguimiento de los casos.



Sanidad celebra este sábado una reunión del Comité de Seguimiento del coronavirus, que se produce tras la confirmación anoche el primer caso en España, uno de los cinco turistas alemanes que estaban aislados en el Hospital de La Gomera.



El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha concretado que el caso positivo de La Gomera "tiene cuadro leve", mientras se mantiene el seguimiento de los otros cinco turistas alemanes que de momento no presentan síntomas y a los que se les volverá a revaluar en unos días.



"Tanto el caso positivo, que tenía una sintomatología leve, como los otros cinco están perfectamente y no presentan ningún síntoma", ha puntualizado, aunque se mantiene el seguimiento dentro del hospital por si desarrollaran algún cambio. "Todo sigue según lo esperado", ha agregado.



"Los casos que se han puesto en cuarentena se verificarán en los próximos días, por si se hubieran contagiado antes", ha dicho Simón, quien ha detallado que el caso positivo tuvo contacto en Alemania durante un congreso con una mujer que dio positivo en ese país y poco después viajó junto con los otros turistas alemanes a Canarias.



Además, ha explicado que los españoles repatriados de China y que han pasado la primera noche en el Hospital Gómez Ulla, en Madrid, "están todos bien, no ha habido ninguna incidencia y se está estableciendo la rutina para las visitas de los familiares".



"Los pacientes del Gómez Ulla no han tenido ningún contacto de riesgo, son personas sanas, pero que han salido de una zona a la que se les impuso cuarentena en China; su ingreso está motivado por el seguimiento de la cuarentena que iniciaron en ese país" y que deben continuar en España.



El responsable sanitario ha confirmado que "ahora mismo no hay ningún caso en investigación".

El ministro de Sanidad ha anunciado la reunión de la próxima semana con las comunidades autónomas "para reforzar la situación y la coordinación".



"Se trata de seguir trabajando en la mismas línea, de coordinación y seguimiento diario de la situación y de las decisiones basadas en los criterios de los expertos", ha señalado Illa.



El ministro ha confirmado que el presidente Pedro Sánchez está puntualmente informado de la situación.



"Quiero trasladar un mensaje de confianza en el sistema nacional de salud, siempre dijimos que no se podía descartara algún caso, dijimos que podía pasar y por ello quiero trasladar un mensaje de confianza en el sistema de alerta que está dando sus resultados", ha concluido el ministro.



Análisis desde Canarias

El presidente del Gobierno de Canarias,detalló que el contagio del ciudadano alemán que ha dado positivo en coronavirus se produjo en su país, en la región de, el 25 de enero, en Alemania, al entrar en contacto con otro que tenía la enfermedad. El afectado llegó a La Gomera el día 28 junto a seis compañeros. Tras ser localizados después de que las autoridades germanas dieran la alerta, el día 29 fueron sometidos a varias pruebas. Cinco de ellos tenían leves síntomas, por lo que fueron ingresados en el Hospital Insular y las muestras fueron enviadas al Hospital Carlos III, en Madrid. Uno de ellos dio positivo. "

Según el jefe del Ejecutivo, "los protocolos funcionan y seguirán funcionando". "Se ha activado un protocolo para los que pudieron estar en contacto con él durante el viaje, en los asientos de delante y detrás del avión", añadió.

Por su parte, el jefe de Epidemiología de la Comunidad Autónoma, Domingo Núñez, indicó que el caso se encuentra "asintomático". "Es una infección que presenta efectos leves. Hay que estar tranquilos. Las cosas se están haciendo bien", afirmó el especialista. Para evidenciar las altas probabilidades de que ninguna otra persona pueda haber sido contagiada en Canarias, Núñez recalcó que "los compañeros que viajaron con él, que son los que tienen más riesgo, han dado negativo", aunque, al igual que al afectado, se les repetirán las pruebas.

"Tenemos una descripción precisa de lo que han hecho estos días para localizar a los que han estado en contacto. Estamos en ello", apuntó Núñez. En sus desplazamientos hacia las Islas y dentro de ellos, el grupo de alemanes ha utilizado dos medios de transporte, uno "fácil de controlar", el avión, y otro "con muy poco riesgo", el ferry entre Tenerife y La Gomera. En este sentido, señaló, "no hay motivos para pensar que ha habido contactos de riesgo", entre otras cosas porque, en el barco, el enfermo "no se levantó ni para ir al baño"."No obstante, seguiremos el protocolo", puntualizó.

En cuanto a las circunstancias en que se produjo el contagio, la persona que transmitió el virus al alemán aislado en La Gomera lo había contraído, a su vez, de una ciudadana china que impartió un curso en su empresa, en el land de Baviera. Esta mujer venía de Shanghai, pero recientemente la habían visitado sus padres, naturales de Wuhan, la zona del país asiático en la que se ha desarrollado este brote de coronavirus. Otras tres personas -además de la que luego contagió al paciente que se encuentra en la Isla- fueron contagiadas en ese primer contacto.

Cuando sean localizadas todas las personas que han contactado con el paciente de La Gomera se les hará un seguimiento durante dos semanas. Si después de ese periodo no presentan síntomas, se concluirá que están libres del virus. Si los tienen, se les someterá a aislamiento, que puede ser en sus domicilios.