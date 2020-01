Así es la superficie del Sol

Las primeras imágenes del telescopio Solar Daniel K. Inouye revelan detalles sin precedentes de la superficie del Sol y anticipan resultados que vendrán de este preeminente telescopio de 4 metros.



Este telescopio en tierra de la NSF (National Science Foundation) de Estados Unidos permitirá una nueva era de la ciencia solar y un salto adelante en la comprensión del sol y sus impactos en nuestro planeta.



La actividad en el sol, impulsora del clima espacial, puede afectar los sistemas en la Tierra. Las erupciones magnéticas en el sol pueden afectar el transporte aéreo, interrumpir las comunicaciones por satélite y derribar las redes eléctricas, causando apagones duraderos y tecnologías de desactivación como el GPS.



Estas primeras imágenes del telescopio solar Inouye muestran una vista en primer plano de la superficie del Sol, que puede proporcionar detalles importantes para los científicos. La imagen muestra un patrón de plasma turbulento "hirviendo" que cubre todo el sol.



The NSF's Inouye Solar Telescope provides unprecedented close-ups of the sun's surface, but ultimately it will measure the sun's corona – no total solar eclipse required. ??



More: https://t.co/UsOrXJHaY1 #SolarVision2020 pic.twitter.com/DO0vf9ZzKC