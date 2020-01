Alerta global por temor a que el virus se extienda sin control

Antonio Broto

ginebra

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró ayer la emergencia internacional ante la presencia en casi una veintena de países del coronavirus de Wuhan, y por miedo a que la epidemia pudiera llegar a países con sistemas sanitarios insuficientes para detener la rápida infección. "Declaramos esta alerta no por lo que está ocurriendo dentro de China, sino por la situación en otros países, y por el temor a que el virus pueda extenderse a lugares con sistemas sanitarios más débiles", anunció el director de la OMS, TedrosAdhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa al declarar la emergencia internacional, la sexta en la historia de la OMS.

Frente a las dudas de la semana pasada, cuando el comité de emergencia optó por no declarar la alerta global, en esta ocasión los 15 expertos convocados la adoptaron casi por unanimidad, explicó el presidente de ese grupo de asesores y epidemiólogos, el doctor francés Didier Houssin. Además del riesgo de que el 2019-nCoV llegue a países menos desarrollados, donde su control sería mucho más complicado, el comité tuvo en cuenta el rápido aumento en el número de casos (ya son más de 8.000, cuatro veces más que al principio de esta semana) y el de países en los que se han diagnosticado (19, China incluida).

Además, al menos ocho casos en el extranjero (cuatro en Alemania, dos en Japón, uno en Vietnam y otro en Estados Unidos) ya no se originaron en China, como el resto, sino que se diagnosticaron a personas que no han estado recientemente en el país asiático contagiadas por afectados que sí procedían de él. La alerta mundial "no significa que desconfiemos de China: al contrario, creemos en la plena capacidad de ese país para combatir esta emergencia", aseguró Tedros, quien esta semana viajó a Pekín y se reunió con el presidente chino, Xi Jinping, para analizar el avance de la epidemia. El gigante asiático "ha tomado medidas extraordinarias para contener el brote, pese al impacto social y económico que podrían comportar", subrayó Tedros, quien afirmó que sin ese esfuerzo de la sociedad china podría haber ahora muchos más casos fuera del país. La emergencia internacional no implica en principio medidas que limiten el transporte y el comercio internacional, señaló el director general, quien pidió a los países que adopten este tipo de limitaciones que "se basen en evidencias y sean consistentes".

La alerta global, añadió, sí busca impulsar un mayor apoyo a los países con sistemas sanitarios más débiles, y que la comunidad internacional acelere el desarrollo de vacunas, tratamientos y métodos de diagnóstico de la enfermedad. Asimismo debe "combatirse la propagación de rumores y desinformación" en un momento en el que "es el momento de los hechos, de la ciencia y de la solidaridad, no del miedo, los rumores y el estigma" hacia China. "La única forma de que derrotemos a este brote es que todos los países trabajemos juntos en un espíritu de solidaridad y cooperación. Estamos juntos en esto, y sólo podemos detenerlo juntos", concluyó. Es la sexta vez que la OMS declara esta emergencia global.