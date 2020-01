"Estamos nerviosos, porque estos turistas han venido a comer aquí", señala un camarero de El Silbo

José (prefirió no dar su apellido) es uno de los empleados del Restaurante El Silbo, en Hermigua, un negocio situado justo al lado de la casa en régimen de alquiler turístico en el que se hospedan los cinco alemanes que permanecen ahora aislados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, en La Gomera, después de que el Ministerio de Sanidad confirmara que dos de ellos habían mantenido contacto directo con uno de los cuatro pacientes localizados en Alemania a los que se les ha diagnosticado el letal virus. "Estamos algo nerviosos, no le voy a mentir, porque ellos han venido a comer al restaurante", afirmó esta misma tarde en conversación con eldia.es.

"Yo no estuve en el turno de esta mañana, que es cuando vinieron las ambulancias y los sanitarios para trasladar a este grupo de turistas, pero los compañeros en el cambio de turno me dijeron lo que ocurrió", aseveró este trabajador de hostelería. "Los sanitarios llegaron sobre las doce del mediodía más o menos, con toda la parafernalia; venían forrados de pies a cabeza, con capuchas y mascarillas", añadió este empleado quien no supo precisar si habían llegado dos o tres ambulancias al piso en alquiler turístico en el que se alojan los cinco ciudadanos germanos.

Preguntado si alguien de los servicios sanitarios se había acercado por el restaurante para informar sobre el desalojo y traslado de los cinco turistas que se alojaban frente al negocio, refirió que "no". "Supongo que hasta que no confirmen a través de los análisis que les hagan si han contraído o no el virus, pues no nos dirán nada. Entiendo que no se quiere alarmar y las autoridades sanitarias esperarán a tener datos concretos, ya sea para confirmar o no que padecen el virus", apostilló.

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias confirmó, sobre las 14:15 horas de este jueves, que la Dirección General de Salud Pública ha aislado a cinco personas de origen alemán en el Hopital Nuestra Señora de Guadalupe donde se les han practicado análisis clínicos para averiguar si se han contagiado o no con el coronavirus.

Los cinco ciudadanos alemanes llegaron a la Isla hace unos días y compartían una misma vivienda turística en el municipio de Hermigua. Según el departamento de Sanidad del Ejecutivo autonómico, dos de estas personas mantuvieron contacto directo con uno de los cuatro pacientes diagnosticados en Alemania con la infección del letal virus, cuyo foco de origen se localizó hace algo más de dos semanas en la ciudad china de Wuhan.

La zona en la que se encuentra el Restaurante El Silbo, en el 102 de la Carretera General de La Gomera, suele ser visitada por turistas que prefieren hospedarse en un entorno rural, un paraje que es muy apreciado por el turista germano.