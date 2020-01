Andrea responde a quienes se meten con sus ojos

La isla de las tentaciones , el último reality de éxito de Mediaset, tiene dos claras protagonistas, sobre todo si nos fijamos en los memes y las críticas en las redes sociales: Estefanía y Andrea. Las dos primeras concursantes en ser infieles durante su participación en el programa ha sido, sin duda, las que más han sufrido la ira, casi siempre salvaje y desmedida de los comentarios de la gente en las redes sociales.

Nadie ha dicho que llegar a ser famosa sea un camino de rosas. Aquello de "la fama cuesta" sigue vigente, pero con un significado bastante diferente al original. Ahora el público tiene un canal de comunicación directa con los protagonistas de la telerealidad y en ocasiones no es facil digerir según que críticas (o directamente insultos). Otro tema bien distinto es que a muchos de estos nuevos "famosos" no les importen lo más mínimo estos inconvenientes. Para muchos, su único objetivo es sumar seguidores en las redes sociales para hacerse "influencer" y ganar dinero.





En el caso de Andrea, que entró de la mano de su novio Ismael al programa, nadie puede negar su interés por ser conocida. Tras encontrar a su pareja en "First dates" , probó suerte como pretendienta en "Mujeres y hombres y viceversa" y volvió otra vez al programa de citas presentado por Carlos Sobera para formalizar su relación con Ismael. Después llegó La isla de las tentaciones y, como ya es por todos conocido, su infidelidad con Óscar.

Desde que empezó en el reality, las redes no han dejado de intentar reirse de ella, en la mayoría de las ocasiones, metiéndose con sus ojos. Los memes sobre su mirada se cuentan por cientos en las redes sociales y por eso ella misma ha querido contestar sobre esto. Respondiendo la pregunta de una fan sobre cómo se tomaba esas burlas, la barcelonesa ha explicado que sus ojos "son muy bonitos". Además a la respuesta le acompañaba una foto suya tomando el sol y una advertencia: "Más de uno se quedaría calladito si me viese en persona" . Muy afectada no parece.