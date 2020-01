Nueva devolución de migrantes a Mauritania

Una mayor agilidad en las devoluciones de migrantes. Ésta fue la petición que el presidente del Gobierno de Canarias , Ángel Víctor Torres , solicitó a principios de año al ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, para hacer frente al incremento de llegada de personas en patera que se vivió en las costas canarias el año pasado. Un deseo que parece haberse concedido, si se tiene en cuenta que en apenas una semana han salido por vía aérea de las Islas 106 personas con destino a Mauritania. El último vuelo tuvo lugar el fin de semana, cuando 60 africanos, 56 de ellos procedentes de Mali -un país que se encuentra en pleno conflicto bélico- fueron repatriados, junto con tres senegaleses y un mauritano.

"Nosotros no nos informamos sobre las nacionalidades, no nos preocupa a quiénes devolvemos, sino el hecho de que tengamos que hacerlo porque son personas que llegan buscando una vida mejor, pero que lo hacen de manera que no está regularizada. Por lo tanto, son susceptibles de devolución y ésta se hace legalmente", explicó ayer el delegado del Gobierno de España, Juan Salvador León, en la presentación del teniente coronel de la Guardia Civil Daniel Vázquez como nuevo director del Centro de Coordinación Regional de Canarias, encargado de dirigir a los organismos que luchan contra los flujos de inmigración ilegal que parten de África Occidental.



Salvador, que aseguró que espera que en Mauritania se trate a estos migrantes con la dignidad con la que se les trata en Canarias, explicó que al Estado le gustaría poder acoger a todas las personas que llegan "pero no tenemos capacidad y por lo tanto tenemos que efectuar esa repatriación hacia un país con el que España tiene firmado un convenio de devolución no sólo para los que sean mauritanos sino para todos los que salgan de allí". Respecto a los malienses, que proceden de un país que está en guerra, el delegado señaló que "otros vienen huyendo del hambre" y recordó que "los que son susceptibles de solicitar asilo lo pueden hacer perfectamente, así que si fueron repatriados será que no iniciaron el trámite".

Capacidad de acogida

Respecto a la capacidad de acogida que tienen los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Canarias, Salvador explicó que el grancanario de Barranco Seco está en una ocupación aproximada del 75% y el tinerfeño de Hoya Fría en un 77%, aproximadamente. Además, el delegado recordó que el centro majorero del Matorral está pendiente de que se realicen las obras de mejora para poder abrirlo en el menor tiempo posible.

Precisamente, en Fuerteventura instaló el Ejército un campamento para acoger a migrantes en el caso de que fuera necesario que actualmente se está desmontando sin haberse utilizado. "Esas tiendas estaban en previsión de lo que pudiera ocurrir porque a veces se nos acusa de que estamos continuamente improvisando, pero en el tema de la inmigración es muy complicado no hacerlo", argumentó Salvador, que explicó que al estar Canarias carente de espacio suficiente, este campamento se quedará en tierras majoreras por si tiene que ser utilizado.