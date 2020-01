Una intensa semana

Esta ha sido una semana histórica para Canarias en cuanto a la conmemoración -no hay nada que celebrar- de la Memoria de las Víctimas del Holocausto. Con La Laguna como marco y cuatro actos principales. En orden cronológico, la exposición Shoá Ser Testigos, ubicada en el Seminario Diocesano que está previsto que esté abierta durante un mes; la conferencia de Patricia Weitz La lucha de Violeta Friedman contra el olvido en la Real Sociedad Económica de Amigos del País; la charla de la propia Weitz a cientos de estudiantes en el mencionado Seminario y como colofón la ceremonia en Casa Mesa por el Día de la Memoria y Prevención de los crímenes contra la Humanidad. Ángel Quintero, uno de los organizadores valora: "Este es un motivo de orgullo y satisfacción para nosotros. Recibir a una figura del prestigio de Patricia Weitz y su legado es un auténtico hito. Reflexiona para concluir: "Los más jóvenes no pueden olvidar lo que pasó y ese intento sistemático de exterminio del ser humano a otro ser humano no se puede repetir".