El Teide, con la temperatura más baja de España, -6,1 grados

Aunque el calor está volviendo a hacer acto de presencia paulatinamente en las Islas, el Teide, en su estación ubicada en Las Cañadas, registró ayer la temperatura más baja en toda España: -6,1 grados. A las 7:40 de la mañana en la cumbre de Tenerife hizo más frío incluso que en León (-5,3 grados) y que en Cuenca (-5,1 grados). Pero ayer, hacía "un poco menos de frío" que el miércoles como constataba por las calles algún que otro ciudadano. Sin embargo, aún es temprano para decidir dejar de abrigarse, pues las cumbres de Canarias han seguido registrando temperaturas bajo cero o muy frías.

Es el caso, además de la estación ubicada en las Cañadas del Teide, de la de Izaña, que registró 3,4 grados bajo cero; la Vega de San Mateo y Tejeda en, Gran Canaria con 0,5 grados y 3,1 grados, respectivamente; y de Vallehermoso, en La Gomera, con 3,6 grados. El Archipiélago registró a su vez las temperaturas más altas de toda España. Una situación algo más normal. Fue Fuencaliente, en La Palma, el municipio en el que ayer hizo m´sa calor: 24,6 grados.

Este frío -normal para la época del año- ha pillado a los canarios poco prevenidos. Y es que, el Archipiélago se había acostumbrado a una situación de estabilidad meteorológica poco usual que había estado predominando en las primeras semanas del año. En este escenario reinaban tres componentes: altas temperaturas, cielos despejados y calima.

Tres elementos diametralmente opuestos a los que han colmado el panorama meteorológico esta última semana, en la que el frío, la lluvia y los cielos nublados han estado presentes en prácticamente todo el Archipiélago. De hecho, la bajada de temperaturas ha sido tan importante que ha dejado las primeras heladas del año en las cumbres de Tenerife, en el Teide.

Han sido dos factores los que han desencadenado que los termómetros empiecen a registrar temperaturas más bajas de lo habitual en el Archipiéalgo. Como señala el delegado provincial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Jesús Agüera, por un lado, el cambio a un tiempo con mayor componente invernal ha venido motivado por el paso de borrasca Gloria hacia la Península. A pesar de no haber tenido un efecto directo en el Archipiélago debido a su lejanía, con sus vientos de componente norte ha "inducido un giro" en el viento del este.

Tampoco ha ayudado la alta nubosidad que se ha ido acumulando en las cotas bajas Canarias. "La falta de insolación, debido a la alta nubosidad, también ha propiciado la bajada de temperaturas de estos últimos días", constata Agüera. Con todas estas características el pasado miércoles cerró siendo como el día más "frío del año".

No es de extrañar, pues el miércoles tres estaciones meteorológicas de alta montaña registraron temperaturas bajo cero. Destacaron Las Cañadas del Teide (-8,5 grados) e Izaña (-5,2 grados). Eso sí, el frío no ha venido acompañado de nevadas porque las condiciones meteorológicas no han sido las adecuadas para que eso ocurra. "La nubosidad estaba por debajo de la cota de nieve, situada entre los 2.300 y los 2.400 metros", explica el delegado provincial que señala que, al no haber nubes que pudieran generar una precipitación a esa altura, no llegó a nevar, aunque era una de las previsiones.



Aumento de temperaturas



La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) espera que estos días continúen aumentando las temperaturas en las Islas, aunque lo harán levemente. Según la prediccion de la Aemet, las temperaturas se encontrarán entre los 16 grados de mínima y los 21 de máxima. El cielo se abrirá y estará menos nuboso, especialmente a primeras y últimas horas. No obstante, durante las horas centrales del día se podrá acumular un poco más de nubosidad. Existe, asimismo, una baja probabilidad de que caiga algo de precipitación en forma de lluvia débil, es decir, un chispeo que afectará al interior y a las vertientes del este en las islas más montañosas.

El viento sigue soplando de componente noroeste flojo, por lo que aún el Archipiélago queda bajo el influjo de la cola de las borrascas que afecten a la Península. No obstante, Agüera espera que para los próximos días el viento del este -más fuerte que el actual- vuelva a soplar en las Islas implantando de nuevo una situación anticlónica.