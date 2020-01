Canarias establece un protocolo de seguimiento del coronavirus

Los servicios de epidemiología de las Comunidades Autónomas se han reunido para establecer un protocolo unificado de seguimiento del coronavirus, un tipo de neumonía, que está afectando a la ciudad de Wuhan en China. Para el jefe del Servicio de Epidemiología y Prevención de la Dirección de Salud Pública del Gobierno de Canarias, Domingo Núñez, puede que sea una medida un tanto "excesiva", pero insistió en que es necesario que los países "estén preparados" y dotados de un "sistema de detección de la patología por si finalmente llegara". Este protocolo establece las definiciones y clasificación de los casos, métodos para el envío de muestras así como el seguimiento y manejo de los pacientes.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) descartó ayer declarar la emergencia sanitaria mundial por el coronavirus. En este sentido, Núñez afirmó que es probable que las medidas que ya se han implantado en China sean suficientes "para contener el problema". "No es tan grave", afirma Núñez que recuerda que la enfermedad no se transmite con tanta facilidad y cuenta con un tratamiento eficaz.

En este sentido, el Ministerio de Sanidad ha informado a los aeropuertos de España sobre las medidas a adoptar en caso de que se hallara un caso de coronavirus. Se trata de una acción del Ministerio de Sanidad ha informado a los centros de vacunación internacional, para que den las recomendaciones oportunas a los viajeros y a las autoridades aeroportuarias para estar preparados en caso de que sea necesario activar el procedimiento de actuación establecido para los puntos de entrada.

En todo caso, como confirma Aena, en ningún aeropuerto se han activado aún protocolos de actuación y, en caso de que se tuvieran que implantar finalmente, Sanidad Exterior sería la encargada de realizar los estudios para confirmar o descartar casos. Asimismo, el Ministerio de Sanidad recuerda que "España no dispone de aeropuertos con vuelos con conexión directa a Wuhan y esta ciudad no es un destino turístico frecuente". No obstante, advierte de que en las próximas semanas se prevé un incremento de viajeros hacia y procedentes de China por las festividades del Año Nuevo Chino.

De momento, en España han detectado dos casos sospechosos por coronavirus en Barcelona y Madrid. Ambos han dado negativo. Los afectados procedían de China y mostraban algunos síntomas.