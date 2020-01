La canaria Nía denuncia un episodio racista que sufrió en Madrid

El comienzo de esta nueva edición de Operación Triunfo está siendo servida por la polémica. Esta vez, protagonizada por otra de las grancanarias. Pero lejos de la controversia que ha creado "la mala actitud" de Eli, esta vez Nía es todo lo contrado. Durante la vivencia en la Academia, estaba en la mesa junto con varios de sus compañeros – Maialen, Bruno, Nick, Jesús y Flavio – y destapó un grave episodio que vivió en Madrid por racismo.



"Tenía unos 18 años, vine con mi primer novio", comenzaba. "Salimos a una discoteca en Madrid, el Teatro Barceló. No me dejaron entrar", relataba ante la mirada atenta de sus compañeros.



"Preguntamos la razón y me dijeron que estaba reservado el derecho de admisión. En mi vida me había pasado un caso de racismo tan heavy como ese. Nunca me había sucedido en España algo así", siguió explicando la cantante.



La grancanaria contó que en Berlín por ejemplo sí que también se le impidió la entrada a un lugar pero ahí fue por la forma en que iban vestidos: "Ahí íbamos muy arreglados, pero en el Teatro Barceló iba con una blazer, unos pantalones pitillos y tacones, iba muy guapa. Pero no pudimos entrar y nos quitaron a los dos de la cola".



Controversia en las redes

Es un sitio de mierda donde se celebran fiestas de juventudes de Vox. Eso sí, luego todas las fagotas de fiesta ahí sábado y domingo tarde... ascazo — Tonichiwa (@Tonichiwa1) January 23, 2020



Ese sitio da asco de siempre... Hace años a algunas amigas si las dejaron pasar, a otras no porque no llevábamos falda ????? lo digo, ascazo de sitio. Vamos, que desde entonces ni por la puerta pasamos. — Martini Titania (@Xayide2008) January 23, 2020



No la dejarian entrar por mil excusas q pueda haber... pero como es negra tira de la penita racista... — LaVir (@LaVirginiota) January 23, 2020



Mucho me extraña... A ver si va a ser como esta adolescente negra que iba sentada en el autobús en el asiento reservado para ancianos y gente con muletas y cuando una señora de setenta años le pidió que se lo cediera empezó a gritarle que era una racista y no sé qué más... — francisco bardon (@franbardon) January 23, 2020

Laha creado polémica en las redes y ha dividido a los fans, que algunos aseguran que han vivido experiencias similares en el local y otros aseguran que es una invención de la cantante.