2.359 niños canarios de 0 a 3 años esperan por las ayudas de Educación

Las familias de 2.359 niños de 0 a 3 años del Archipiélago viven con la incertidumbre de si contarán o no con la ayuda del Gobierno de Canarias para escolarizar a su hijos hasta final de curso. Para dar respuesta a esta demanda, la Consejería de Educación trabaja "a marchas forzadas" para elaborar un decreto que permita prolongar el pago de la subvención hasta el verano.



"Hay padres sin posibilidades que hicieron el esfuerzo de matricular a sus hijos a principio de curso porque sabían que les llegaría el dinero, pero ahora desconocen qué pasará de febrero a junio", denuncian fuentes de la Asociación de Centros de Educación Infantil de Las Palmas (Aceila). Asimismo, también advierte de que si las ayudas no se prolongan, muchas familias se verán obligadas a sacar a su hijos de las escuelas, pues no podrán afrontar el pago de las cuotas mensuales.

En este sentido, Aceila denuncia la falta de comunicación por parte de la Consejería de Educación, que, afirma, no les hace llegar a los centros información sobre la situación de la subvención. Por este motivo, han movilizado a las familias y están recogiendo firmas para reclamar mayor celeridad y transparencia a la hora de comunicarles si les llegará el dinero para afrontar el pago de la matrícula de los centros.

Por su parte, la Consejería detalla que, en las próximas semanas, tendrá listo un decreto con el que mejorará el protocolo de acceso a las ayudas -porque todavía hay familias que se quedan fuera-, y que, además, determinará si se puede alargar el ingreso de las subvenciones. Según relatan desde la Consejería, cuando el nuevo equipo, liderado por María José Guerra, se puso al frente del área, encontraron la partida presupuestaria destinada al fomento de la escolarización temprana sin ejecutar, por lo que estimaron prioritario poner en marcha el reparto y tramitar la partida con carácter urgente por el temor de perderla.

En las reuniones mantenidas entre el Consejo Escolar y la Consejería se consensuó subir el rango de emolumentos de las rentas para poder acoger a más familias. En años anteriores los requisitos eran más restrictivos y se fijaba que la renta anual del hogar no podía superar los 19.362,09 euros. De cara a este curso -además de darle publicidad a las ayudas- se subió el límite de la renta hasta los 24.000 euros anuales, por lo que se logró llegar a más familias.

El importe de las subvenciones a las familias que tienen a sus hijos en centros de educación infantil privados, para los meses de septiembre a enero, era de 875.250 euros. El dinero, que llegó esta semana a las cuentas de las familias, se repartió entre los 108 centros que ejecutan esta ayuda, y que a su vez beneficia a 1.167 alumnos. En el caso de las escuelas infantiles públicas, son los ayuntamientos los responsables tanto de la gestión de los centros como de las ayudas, que llegan a 1.192 alumnos.

En 2019 se aportaban 150 euros al mes a todas las familias que cumplían con el requisito de renta. Mientras, en 2018 no se sufragaba ninguna cuota que fuera inferior a 100 euros, y el resto de matrículas se subvencionaba con un máximo de 150 euros mensuales.

Los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias para 2020 tienen contemplados 9,1 millones de euros para el fomento de la escolarización temprana, a la espera de otros tres más provenientes del Estado. Esto supone un incremento de prácticamente el 100%, con respecto al año anterior, cuando el presupuesto era de 4,5 millones. El engorde de esta partida presupuestaria es una señal de la importancia que tiene para el Gobierno de Canarias el fomento de la implantación en el Archipiélago de la primera etapa de la Educación Infantil.

Por esto, la Consejería adelanta que está trabajando en un plan que maximice los medios con los que cuenta en la actualidad, ya que no hay recursos para crear nuevos centros públicos. Para paliar la escasez de plazas en escuelas municipales para alumnos de 0 a 3 años, el equipo de Guerra destaca que, de cara al próximo curso, la Consejería prevé aprovechar las plazas que queden libres en las escuelas privadas para asignarlas a los menores que se queden sin plaza en los centros públicos. Además, está trabajando "mano a mano" con la Federación Canaria de Municipios (Fecam) para realizar un mapa de situación de las escuelas municipales.