La OMS, dividida ante una posible declaración de alerta

La Organización Mundial de la Salud (OMS) no logró ayer consensuar si el actual brote de coronavirus en Wuhan (China), con más de 440 afectados y 17 muertos, debe o no ser declarado emergencia internacional, por lo que decidió prolongar hasta hoy la reunión de expertos para decidirlo. El Comité de Emergencia, formado por 16 expertos médicos de diversos países, se dividió al 50 por ciento entre los partidarios y los opuestos a declarar tal alerta, que pondría en marcha sistemas de prevención en todo el mundo, tras largas horas de debate en la sede de la OMS en Ginebra. "Hubo una buena discusión en el seno del comité, pero quedó claro que para continuarla necesitamos más información", señaló en rueda de prensa el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, quien argumentó que la cautela responde a que "se toman muy seriamente" el brote. Tedros añadió que un equipo de la OMS continúa trabajando en el foco de la epidemia para seguir las investigaciones sobre el brote, del que aún no se conocen completamente su origen, posibles tratamientos o modos de contagio.