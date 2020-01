La grancanaria Eli insulta al euskera en 'OT'

Eli, concursante de Operación Triunfo 2020, está en el centro de toda las miradas de esta edición por varias polémicas que ha protagonizado y que ha hecho que los fans del programa pidan la expulsión de la grancanaria bajo el hashtag #expulsiondisciplinariaEli o #ELIminada.



La aspirante remató la jornada con una frase sobre el euskera que no gustó nada a los seguidores de esta edición.



En una conversación en la que Maialen y Anne, ambas navarras, decían que les gustaría cantar juntas en euskera, Eli soltó·"Qué feo". Cuando le preguntaron qué era feo, Eli espetó. "Lo del euskera". Todo ello hablando por el reparto de temas el programa otorgara Ilargia, de Ken Zazpi, a Anne y Maialen, con lo que serán las primeras en cantar en euskera en la Academia.





maialen y anne hablando emocionadas de a ver si les ponen juntas con una canción en euskera

eli: "que feo el euskera"

Noemí Galera le da un toque de atención

Noemí Galera no ha esperado un día más y se ha cedido a hablar con Eli, la alumna grancanaria más polémica en estos momentos de la Academia de Operación Triunfo 2020. La concursante había acudido a hacer una tutoría con la directora acerca de su compañera Ariadna, con la que ha tenido algún que otro roce.