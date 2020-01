Noemí Galera da un toque de atención a la canaria por su "mala actitud"

Noemí Galera no ha esperado un día más y se ha cedido a hablar con Eli, la alumna grancanaria más polémica en estos momentos de la Academia de Operación Triunfo 2020. La concursante había acudido a hacer una tutoría con la directora acerca de su compañera Ariadna, con la que ha tenido algún que otro roce. Sin embargo, Galera le ha sorprendido echándole en cara sus últimos comportamientos.

"¡Que te calles!" o "¡Todo el día cantando, coño!" son algunas de las faltas de respeto que ha tenido, además de bromas de mal gusto y gestos obscenos. Todo ello ha ocasionado que la expulsión de Eli se convirtiera en trending topic y los espectadores amenazaran con boicotear el programa si no se la echaba.

"Estás perdiendo el control en según qué momentos", ha comenzado diciéndole la directora, que le ha recordado que se dirigía a ella cuando ayer leyó la cartilla a los concursantes por su comportamiento: "Una de las personas de las que hablaba ayer cuando di la charla eras tú". "Y me sabe muy mal", ha continuado diciendo, "porque sé que si tú estás aquí es porque tienes muy buen corazón".

"Si no cambias tu actitud, no te voy a poder salvar", sentenció. Eli, temblorosa, levantaba la vista y le preguntaba a Noemí: "¿Me estás nominando?" A lo que la directora insisitía: "No, estoy intentando ayudarte".

"Yo te pido que mientras estéis aquí mantengamos las formas. No te pongas los dedos en la boca cuando está hablando alguien. No le quites la guitarra a Flavio, que llegas y se la quitas. O a Anne, que le cogiste el móvil y se lo quitaste de las manos también", le ha reprochado Noemí, que le ha pedido que reflexione sobre sus "formas rudas" de dirigirse al resto.

Eli, por su parte, se ha defendido: "Yo no hice nada aquí a maldad, te lo prometo". "Si yo lo sé, porque si lo hubieras hecho maldad no estarías aquí, cariño, estarías en tu casa. ¿Tú quieres que te enseñe imágenes para que te des cuenta?", le ha preguntado Galera.

Sin embargo, y pese a que la joven ha tenido gestos feos con algunos de sus compañeros, su principal objetivo ha sido Ariadna: "Con todo lo que has pasado en tu vida, ¿tú crees que cada vez que se te acerca Ari tienes que estar 'pum, pum, pum'?". "Yo he hablado con más compañeros y no soy la única que opina eso", ha exclamado Eli, a lo que Noemí ha respondido que lo que opinen los compañeros "me da igual".

"Tú tienes una rabia que no es normal, ayer estabas como un toro. Tienes que aprender a dominar toda esa rabia y mala hostia, porque si todo el mundo hiciéramos lo mismo esto sería la guerra", ha comentado la profesora, que también le ha echado en cara que se "viniera arriba" tras la bronca de ayer y no hiciese autocrítica. "Yo no dije que yo soy así, dije que no hay que sobreactuar como los del año pasado", se ha quejado la concursante, a lo que la directora ha replicado: "Olvídate de los del año pasado, cada edición es diferente, céntrate".