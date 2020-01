La gripe colapsa las urgencias sin haber alcanzado el pico de incidencia

El virus de la gripe, en fase epidémica desde hace unas semanas, ya afecta negativamente a los servicios de urgencias de hospitales y centros de atención primaria. Más pacientes han ido acumulándose estas semanas en las Urgencias debido, entre otros, a los síntomas de la gripe, colapsando los servicios y llegando a registrar 220 pacientes de media al día en los hospitales, según fuentes sindicales.

Sin embargo, el virus aún no ha alcanzado su pico máximo de incidencia, tal y como remarcó el jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública, Amós García Rojas. "Previsiblemente lo hará en un par de semanas", resaltó el experto en epidemiología que destacó que la incidencia de la gripe crece a "un ritmo lento, pero sostenido".

Los hospitales constataron que estos servicios presentan "una mayor presión asistencial", algo que, en todo caso, recuerdan "es habitual". Los 40 pacientes que se han sumado a los 180 que acuden normalmente a las urgencias hospitalarias son aquellos que están sufriendo los efectos de "la llegada del frío, la bajada de temperatura, los episodios intensos de calima y la gripe". Un cóctel de circunstancias nocivas que afectan especialmente a los pacientes pluripatológicos con enfermedades crónicas de base y aquellos de más edad. De hecho, más de la mitad de los casos hospitalizados con criterio de gravedad leve (167 en total) tenían más de 64 años.

Tanto el Hospital Universitario de Canarias (HUC) como el Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria han puesto en marcha sendos planes de Contingencia para la gripe con la vista puesta en "garantizar el mejor servicio a los usuarios". En este sentido, en el Hospital de La Candelaria destaca la coordinación que se está llevando a cabo la Dirección de Área de Tenerife, la adecuación de espacios adicionales durante este periodo para afrontar los ingresos extras que puedan producirse o la potenciación de la Hospitalización a Domicilio. Este centro también ha acometido mejoras en el circuito de atención en el área de Urgencias y ha contratado nuevos profesionales para hacer frente a la alta demanda asistencial.

Más recursos

El HUC, por su parte, ha abierto las dos áreas de tránsito con las que cuenta. Esto supone un total de 32 camas más en el servicio para garantizar un espacio donde los pacientes puedan recuperarse durante su estancia en urgencias. El hospital también afirmó haber reforzado la plantilla tanto para las áreas de hospitalización de tránsito como en observación de Urgencias. Además, el centro hospitalario ha activado las guardias del servicio de Microbiología los domingos y festivos para agilizar el diagnóstico de la gripe. A esto se une el trabajo en horario extraordinario de los especialistas durante los fines de semana con el objetivo de poder dar altas y liberar camas.

La portavoz de Intersindical Canaria en el HUC, Caty Darias, afirmó que la situación en las Urgencias de este centro "es muy negativa". Especialmente porque existen muchos problemas a la hora de disponer de camas para los pacientes, incluso habiéndose habilitado el área de tránsito. "Actualmente hay 19 pacientes sociosanitarios ocupando camas de Urgencias", afirmó Darias, que insistió en que llevan una media de cuatro a cinco meses hacinados en esas camas, que no son las que necesitan. Otros 80 pacientes están actualmente pendientes de ingreso hospitalario, y no pueden disponer de una cama, porque no hay. Asimismo, Darias critica que, "a pesar de la cantidad de recursos destinadas a la privada", no dan atienden a pacientes complejos. "Hacen intervenciones quirúrgicas a velocidad de crucero", lamentó.

La epidemia del virus en las Islas dio comienzo hace aproximadamente dos semanas, tal y como constataba el pasado viernes el informe publicado por la Dirección de Salud Pública en relación a la semana del 6 al 12 de enero. Según los datos de la Dirección General de Salud Pública, hasta ahora se han vacunado 184.173 personas en las Islas. Esto significa que hay un 8% más de población que ha decidido vacunarse este año. No obstante, Salud Pública continúa vacunando a las personas con riesgo de contraer la enfermedad.