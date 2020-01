Las amigas del alma de Rosalía

Si la cantante Taylor Swift capitaneaba la pandilla de amigas más famosas del 'star system', Rosalía viene pisando fuerte para arrebatarle este título. La catalana es un fenómeno que arrasa en los premios y festivales internacionales, agota entradas en minutos y ahora cuenta con una interminable lista de 'Best friends forever' (BFF) (¿o 'grupies'?) célebres de todos los ámbitos, desde Dua Lipa a Kylie Jenner, pasando por Arca. La revolución de Rosalía es imparable, ya que, además, enfila la 62ª edición de los Premios Grammy con dos nominaciones a mejor nueva artista y mejor disco latino de música urbana.

Ambas cantantes asistieron juntas en Los Ángeles a la última entrega de los premios Billboard Women in Music. La propia Lauren Jáuregui fue la encargada de entregar el galardón de mejor estrella emergente a su amiga del alma. Lo hizo con un discurso lleno de emoción que no dejó lugar a dudas acerca de su buena sintonía. Tan estrecho es su vínculo que hace unas semanas hubo rumores de una posible relación sentimental entre la cantante estadounidense y Rosalía, y las protagonistas de este supuesto lío aprovecharon el tirón y jugaron al despiste a golpe de flirteo cibernético que no pasó inadvertido a las fans. Mientras la cantante española publicó un enigmático mensaje en sus redes sociales ("Si sé, y tu también y nadie mássss") acompañado por emoticonos del calibre de un anillo de diamantes, un corazón rojo y un árbol de Navidad, Jáuregui afirmó que se casaría sin dudar con Rosalía.