"En su origen, toda propiedad es social y debe volver a la sociedad"

¿Lleva usted las espaldas protegidas?

La prensa financiera se ha vuelto especialmente agresiva, sí. Pero resulta muy instructivo.

¿Cómo de instructivo?

Los que, por ejemplo, atacan mi idea de "herencia para todos" por incitar al desinterés de los jóvenes de las clases populares a encontrar trabajo dan por sentado que los jóvenes de la élite harán elecciones exitosas.

Propone freír a impuestos a los ricos. Tira piedras sobre su propio tejado.

¿Disculpe?

Es un rockstar de la economía, se lo rifan en los foros. Ya es de la casta.

Estoy dispuesto a pagar el 90% de impuestos sobre mis derechos de autor. Es más, el éxito de El capital en el siglo XXI ha reforzado mi idea de pagar por unos ingresos que, finalmente, tienen una base especulativa. Yo me he beneficiado de la educación pública y de un trabajo de investigación colectiva. No he inventado la justicia social.

Ciertamente.

Tampoco Bill Gates inventó el ordenador él solito. Tener una buena idea a los 30 años no debería significar que a los 70 sigas acumulando y tomes decisiones que afectan a miles de asalariados. Es una concepción monárquica de la economía.

La propiedad privada no se toca, dirán.

En su origen, toda propiedad es social y debe retornar a la sociedad. La propiedad absolutamente privada es una construcción política e ideológica.

¿A cuál de sus propiedades se vería incapaz de renunciar?

¿Propiedades? Yo vivo de alquiler cerca de la Gare de l'Est, en París, y tengo tres hijas, de 22, 19 y 16 años. Quizá salvaría algún libro. Soy muy fan de Balzac.

¿Cómo le nació la conciencia? ¿Un legado de sus padres, trotskistas?

Inicialmente les salí liberal. Tenía 18 años en el momento de la caída del Muro de Berlín [noviembre 1989]. Para mi generación fue un acontecimiento fundacional. Yo era anticomunista, pero me pregunté: "¿Cuáles son las insatisfacciones del sistema capitalista previo a la guerra mundial que condujeron al comunismo?"

¿Qué pasó?

En el año 2001, trabajando en el libro Los altos ingresos en Francia en el siglo XX, analicé datos sobre el impuesto sobre la renta desde el año 1914, y me di cuenta de que la reducción de las desigualdades en el corazón del siglo XX había ocurrido de manera violenta. La revolución bolchevique, por ejemplo, presionó a los países capitalistas a aceptar reformas fiscales y sociales.

¿Y se encaminó al anticapitalismo?

Intento formular las bases de un socialismo participativo, que supere el capitalismo a través de un modelo de propiedad social y de descentralización del poder.

No se define.

Dialogo con la Francia Insumisa de Mélenchon y con la gente del Partido Socialista. Ambos deben unir fuerzas, como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en España, que en 2015 supe de primera mano que se detestaban. La izquierda debe organizar un programa de transformación para una mayor justicia social y medioambiental en Europa.

La realidad va en sentido contrario.

Tras la crisis de 2008 hay un cuestionamiento del neoliberalismo. Bernie Sanders no es Bill Clinton. El repliegue sobre las fronteras y los estados-nación solo es una fase de regresión.

¿El independentismo se equivoca?

En la conferencia de la Fundació La Caixa pregunté: si Cataluña se convierte en un Estado independiente, ¿a qué tipo de fiscalidad aspirará? Si solo quiere conservar los ingresos fiscales, es una idea elitista.

Dé una medida urgente (y posible) para frenar la desigualdad social.

La justicia educativa. Existe una enorme hipocresía, incluso entre la izquierda brahmánica, respecto a la emancipación de las clases populares a través de la educación. El profesorado cualificado se encuentra en los barrios ricos.