UGT y CCOO afirman que la huelga llevaba tiempo fraguándose

"Gracias a la intervención del presidente (Ángel Víctor Torres) no planteamos la huelga antes". Quien lo afirma es Francisco Bautista, secretario general de UGT y uno de los firmantes del preaviso de huelga que quiere poner a 2.000 médicos interinos en pie de guerra. Una huelga de la que una gran parte de estos profesionales se han descolgado al sentir que la convocatoria está "politizada" a raíz de las manifestaciones vertidas por los sindicatos convocantes durante la rueda de prensa de presentación de este preaviso de huelga, entre ellas, el cese de Teresa Cruz Oval. En este sentido, Bautista quiso hacer hincapié en que esta huelga no es "oportunista" porque en esa reunión con Torres, en la que también participó la consejera de Sanidad, "ya peleábamos porque la convocatoria de oposiciones para facultativos especialistas de área (Feas) fuera descentralizada", es decir, "que cada facultativo compita por las plazas que salen en su gerencia", como señaló CCOO. El secretario general recordó que, antes de convocar el proceso, hubiera sido posible descentralizar la convocatoria haciendo uso de la Disposición Adicional Sexagésimo Novena de la Ley 7/2018, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma Canarias para 2019. En dicho artículo se establecía que "las convocatorias de los procedimientos de selección de personal del SCS [...] se ajustarán a cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 6 del Decreto 123/1999, de 17 de junio", esto es, centrales o territoriales. Al tratarse de una norma "de rango superior" al Decreto por el que se rige la aprobación de plazas para las oposiciones, "podría haberlo dejado sin validez". Así se lo hicieron llegar al presidente autonómico, que, en esa reunión, según Bautista, "instó a la consejera de Sanidad a atender las reivindicaciones sindicales". Cabe recordar que esta es una de las principales peticiones de los médicos a la Consejería de Sanidad para evitar que se produzca un movimiento masivo de profesionales entre hospitales, además del aumento de las plazas ofertadas en favor del Hospital Universitario de Canarias (HUC). Por otro lado, CCOO publicó un comunicado en el que recordó que en el documento del preaviso de huelga no se hace alusión al cese de la responsable del área, ni tampoco "se habla de listas de espera, de la normativa de listados de contratación, la saturación de urgencias o la política de conciertos del departamento".