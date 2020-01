La huelga de los interinos divide a la Sanidad canaria

El preaviso de huelga de médicos interinos del Servicio Canario de la Salud (SCS) anunciado para el 12 de febrero por UGT, CCOO y el Sindicato de Enfermería (Satse) ha fracturado la unidad de los facultativos. El desacuerdo con los criterios de la Oferta Pública de Empleo (OPE) es el motivo principal de la movilización, pero hay colectivos de sanitarios que se desmarcan de la iniciativa y denuncian la politización de la protesta, ya que los sindicatos también exigen al presidente del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, que cese a la consejera de Sanidad, Teresa Cruz.

Los facultativos del Hospital Universitario de Canarias (HUC) mostraron a principios de semana su intención de secundar una huelga indefinida como medida de presión. Sin embargo, el colectivo de afectados por la OPE de este mismo complejo hospitalario, en un comunicado, asegura que no se suman a la petición de la dimisión de Cruz, porque "no tienen intereses políticos". Además, denuncian que solo la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) se ha reunido con ellos y que los demás sindicatos han aprovechado sus "movilizaciones para salir a la palestra y tergiversar las reivindicaciones a su conveniencia".

Esta plataforma alega que lo único que quieren es que se mejoren sus condiciones laborales, por lo que reclama un aumento de las plazas de la OPE; interinidades a los médicos que lleven más de dos años en un mismo puesto; y que todo se gestione "en plazos cortos y razonables". Para ellos, este "problema" no lo generado la actual consejera del ramo, sino que "lo ha heredado" y, añaden que "los que no han hecho nada en años se quieren poner galones" y utilizarles como "arma arrojadiza".

Oferta de palabra

La Consejería ha reaccionado tras el anuncio de los paros. El secretario general del sindicato de médicos, Levy Cabrera, adelantó que una técnico de Recursos Humanos del SCS se reunió con dos facultativos de la plataforma de médicos temporales del Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria y les informó -de palabra- que darían respuesta a las demandas del colectivo. Entre otras concesiones, les confirmó que se aumentará en 44 el número de plazas para los facultativos de área, por lo que finalmente saldría 150 plazas. Además, les detalló que el 80% de ese personal irá al HUC, para equiparar la oferta con el resto de los tres hospitales grandes del Archipiélago.

En esta misma línea, explicó Cabrera que la técnico también mostró la intención de, a partir de febrero, dar las interinidades a quienes están en plazas vacantes y que ahora tienen contratos renovables de seis meses o un año. Si esta oferta se formaliza por parte de la Consejería, Cabrera defiende que pondrán en contacto con UGT y CCOO para que cancelen el anuncio de huelga, ya que se estaría dando respuesta a sus peticiones. Aún así, el sindicato médico organizará asambleas con los profesionales de todos los hospitales canarios para palpar su sentir y determinar si respaldan el paro, por lo que no decidirán hasta la próxima semana si se suman o no a la huelga.

Por otra parte, la consejera de Sanidad aseguró que las pruebas de la OPE de 2019 -que se suma a las que corresponden a 2016, 2017, 2018- y de la de 2020 se harán en fechas muy cercanas y planteó la posibilidad de que fuese en los meses de junio y noviembre de este mismo año.

Otra voz que se muestra en contra del paro es el presidente del Consejo Canario de Colegios Oficiales de Médicos, Rodrigo Martín, quien afirmó que los facultativos no se sienten representados con la decisión de UGT y CCOO y considera "un error" que se pida el cese de Cruz, porque en cada legislatura "se han cargado" a un titular de Sanidad y eso significa "empezar de nuevo de cero". Martín destacó que UGT y CCOO -que son sindicatos minoritarios en el ámbito sanitario- están en su derecho de efectuar sus reivindicaciones, pero también denuncia que nunca se han reunido con ellos.

El lunes hay programada una asamblea en la sede del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife para recabar una repuesta definitiva de todo el colectivo de manera unificada. "No vamos a admitir que se metan otras organizaciones para dividir al colectivo ni que desde dentro la Consejería -no la consejera- se intente dividirlos en grupúsculos para que no haya unidad de acción", advirtió. La coordinadora de la Federación Nacional de Salud de Intersindical Canaria (IC), Cathy Darias, también rechazó el preaviso de huelga, al que acusa de tener "un carácter político". Además, recordó que los propios convocantes del paro aprobaron la OPE en Mesa Sectorial. Del mismo modo, la coordinadora entiende que hay motivos para ir a la huelga, pero aclara que si toman la decisión de secundarla lo harían solo "por cuestiones encaminadas a lograr medidas positivas para los trabajadores y en concordancia con lo que siempre hemos defendido", no porque no les guste la Consejería de Sanidad. Para IC, incluir en el preaviso de huelga la petición de cesar a la consejera es "poco serio" y lo "desvirtúa".