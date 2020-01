Zakaria Dris: "Comí tres platos de paella, estaba buenísima; y me desvanecí"

El director de la Autoescuela Zakaria de Arrecife , Zakaria Mohamed Dris, todavía tiene el susto en el cuerpo tras caerse desplomado al suelo el pasado sábado a los pocos minutos de haber consumido una paella presuntamente con cannabis en un establecimiento de la Avenida Mancomunidad de Arrecife. "Me comí tres platos porque estaba buenísima pero cuando salí del local me desvanecí y caí desplomado al suelo", señala Zakaría. La Policía Nacional de Arrecife ha abierto una investigación para determinar las causas por las que ocho personas tuvieron que ser atendidas en el Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife por ingesta de cannabis.

Lo que tenía que ser un curso intensivo de teórica y práctica para obtener el carné de carretilla elevadora y camión pluma organizado por la Autoescuela Zakaria de Arrecife terminaba con la mayor parte de los asistentes en el servicio de urgencias del hospital. "Como conocía el establecimiento porque he comido muchas veces encargué una paella para los alumnos del curso", señala Zakaría que asegura que cuando llegaron al local ya tenían la paella en la mesa tapada con papel de aluminio.

El objetivo de los alumnos y el profesor de autoescuela era hacer un descanso para el almuerzo para posteriormente seguir con las clases como suele ser habitual en este tipo de cursos.

El director de la autoescuela descarta que algunos de los asistentes al almuerzo pudiera haber manipulado la paella porque cuando llegaron ya estaba elaborada. "Al poco tiempo empezamos a sentirnos mal", señala. De hecho, la situación empeoró de tal forma que tuvieron que desplazarse al menos tres ambulancias para transportarlos al hospital. "Como la autoescuela está cerca del local vinimos caminando pero después nos sentimos tan mal que tuvo que venir la ambulancia", indica.

De hecho, el director de la autoescuela fue uno de los más afectados por la ingesta de cannabis hasta el punto que estuvo ingresado en el hospital hasta el domingo. "Recuerdo que me desvanecí, no podía mantenerme en pie", señala Zakaría. "El médico me dijo que había padecido una sobredosis de cannabis por ingesta", afirma.

Cocina precintada

Según el informe de la Policía Local de Arrecife fueron varios los agentes que acudieron el pasado sábado al establecimiento de la Avenida Mancomunidad tras el requerimiento de varios ciudadanos que les alertaron que comenzaron a encontrarse mal con náuseas, mareos y malestar general después de almorzar una paella.

Cuando los agentes de la Policía Local se aproximaron al local procedieron a precintar la cocina hasta que se esclarezcan los hechos y se verifique que pudo provocar exactamente la intoxicación de los afectados. Aunque los técnicos de Salud Pública del Gobierno de Canarias acudían el pasado lunes al local para tomar pruebas del arc ón donde se almacenan los alimentos y de la cocina en general, el establecimiento sigue abierto. Eso sí, sin poder elaborar comidas hasta que se levante el precinto municipal.

En la inspección se han analizado también los botes con las especies por si algunos de los mismos tuvieran restos del supuesto cannabis con el que se elaboró la paella. El cocinero del local también ha aportado las facturas de los mariscos con los que se elaboró la paella, aunque en un principio se descarta que el origen de la intoxicación se encontrase en esos productos.

La Policía Nacional que mantiene abierta la investigación ya ha interrogado a los comensales de la paella, al cocinero y a los camareros que se encontraban ese día trabajando. El cocinero ha negado cualquier participación en los hechos y ha asegurado a la policía que después de terminar la paella salió un momento del establecimiento, por lo que la comida quedó durante un tiempo sin su supervisión.

"El cocinero está bastante jodido", afirma el director de la autoescuela que reconoce que durante el último mes acudió con frecuencia a comer a este establecimiento porque le gustaba mucho. "Ahora lo importante es que se esclarezca todo este asunto y que sepamos realmente lo que nos sucedió".