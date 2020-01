Las mujeres lo tienen más difícil que los hombres para publicar en revistas científicas

Un estudio liderado por la Escuela Nacional de Sanidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) evidencia la dificultad que tienen las mujeres científicas de publicar en las revistas más prestigiosas, confirmando así el "mundo masculinizado" en el que se encuentran las publicaciones científicas. El trabajo, publicado en la revista Trials, analiza la evolución y características de los ensayos clínicos controlados y aleatorizados publicados en los últimos 50 años en publicaciones científicas de alto impacto como, por ejemplo, The Lancet, The New England Journal of Medicine o Journal of The American Medical Association.

No obstante, en el caso concreto de España, el autor principal del estudio, Ferrán Catalá-López, comenta que "no parece" que esté mal situada en términos de producción científica, con un nivel equiparable al de países como Australia, Bélgica, Dinamarca o Suecia.