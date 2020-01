Unos 2.000 médicos, a la huelga el 12 de febrero

Unos 2.000 médicos interinos del Servicio Canario de la Salud (SCS) se pondrán en huelga el 12 de febrero, según informaron ayer los sindicatos con mayor representación en Sanidad (CCOO, UGT y Satse). La principal reivindicación de los facultativos es que se tumbe la Oferta Pública de Empleo (OPE) en marcha -que acumula las plazas de 2016, 2017, 2018 y de estabilización- para su categoría al no estar de acuerdo con las bases en las que está configurada. Pero las reivindicaciones no se quedan ahí, los sindicatos también solicitan el cese de la actual consejera de Sanidad, Teresa Cruz Oval, y de su equipo por, de acuerdo con los sindicatos, "su incompetencia".

Para que la movilización de los trabajadores cese también se tendrían que negociar unas nuevas bases para la selección y adjudicación de plazas en una nueva OPE para este colectivo. También solicitaron que Sanidad valore "desprejuiciadamente" la conveniencia de convocar una oferta de empleo descentralizada.



Cambiar las formas



Pero los sindicatos quieren, especialmente, que la Consejería modifique sus formas a la hora de negociar con ellos. Según los representantes de los trabajadores, Sanidad no ha proporcionado los cauces de negociación adecuados. Según José Alonso Rodríguez Tapia, secretario general de CCOO, las negociaciones con la Administración han consistido "en enviar a los sindicatos vía mail el texto que quiere pactar, dar 48 horas para aportar sugerencias y luego aplicar cualquier combinación que ella estime conveniente". "No hay forma de contactar con ellos directamente", insistió Rodríguez Tapia. "Ni siquiera tenemos los teléfonos de los directores de Recursos Humanos y del Servicio Canario de la Salud (SCS); para cualquier pequeña solicitud, tenemos que pedir cita con antelación", lamentó, por su parte, el secretario general de UGT, Francisco Bautista. Ambos destacaron que, con los equipos de gestión anteriores, siempre se habían establecido cauces de contacto directo entre ambos. Este tira y afloja con la consejería se hizo palpable el pasado noviembre durante una Mesa Sectorial cuando la falta de un acuerdo satisfactorio culminó con el abandono de la reunión por parte de estos sindicatos. Esta situación provocó que las bases de la OPE de los facultativos especialistas de área, aunque negociadas -según remarcó la Consejería de Sanidad- no salieran adelante con el consenso de todos los actores de la sanidad.

El conflicto tiene un origen claro, pero ha sido una situación sobrevenida la que ha colmado la paciencia de los trabajadores y son las listas de espera. "Que hayan culpado a los facultativos de su aumento ha sido la gota que colma el vaso", indicó Bautista, que destacó que Sanidad solo "defendió" la labor de los profesionales cuando pusieron el grito en el cielo.

Por su parte, el sindicato de médicos de Santa Cruz de Tenerife (Cesm), que también estuvo presente en una convocatoria de prensa para anunciar las medidas a tomar, permanecerá ajeno a esta convocatoria por tener su propia estrategia de trabajo en relación a la convocatoria de huelga.



Estrategia paralela



Como destacó el secretario general del Cesm, Levy Cabrera, el sindicato esperará a ratificar la opinión de los médicos acerca de la concurrencia a la huelga en sus órganos asamblearios. En todo caso, como recordó, los profesionales del Hospital Universitario de Canarias (HUC) ya mostraron el pasado martes su determinación por secundar una huelga indefinida como medida de presión. Hoy jueves serán los médicos interinos del Hospital Universitario Nuestra Señora de la Candelaria los que lleven a cabo esta votación y, el lunes, todos los miembros del colectivo se reunirán en la sede del sindicato para ratificar la decisión.

"Más de dos millones de personas se encuentran a la deriva por una consejería irresponsable que no ha dado margen al diálogo", insistió Bautista, que añadió: "se han cargado cuatro años de trabajo en el que no ha habido ningún problema". Aunque esta convocatoria de huelga solo afecta a los médicos interinos, los sindicatos no descartan que la medida se amplíe a todos los trabajadores del Servicio Canario de la Salud (SCS) si no hay una respuesta satisfactoria por parte del Gobierno de Canarias.

"Si el presidente decide cesar a la consejera, pararíamos la convocatoria de huelga mañana", instaron los sindicatos. Si, por el contrario, no existe una respuesta que satisfaga a los sindicatos, los representantes de los trabajadores lo han dejado claro: "Sanidad se enfrenta a un conflicto sistémico por culpa de sus malas decisiones".