Kiessling: "Se me han ido un poco las ganas de construir el Siam Park en Gran Canaria"

El presidente del grupo de Loro Parque, Wolfgang Kiessling, ha afirmado que las ganas de construir el Siam Park en el sur de Gran Canaria , en el barranco de El Veril, se les "han ido un poco" ante la falta de respuesta de las administraciones de la isla. "Palabras aquí, palabras allí pero la realidad es que no sabemos nada", ha dicho Kiessling, quien, en una entrevista con Efe, afirma que se ha sentido "maltratado injustamente" y que actualmente las cosas "no van" en ningún sentido, ya que siguen sin disponer de la licencia. Kiessling ha recordado que dispone de los terrenos desde 2014 y, desde entonces, han realizado las obras de cauce del barranco.

Sobre la situación económica y turística, el dueño del Loro Parque ha reconocido que existe mucha incertidumbre pero ha indicado que durante los 48 años que lleva en funcionamiento el zoológico que creó en Tenerife, no ha prestado atención a las alertas "ni en los momentos fáciles ni en los difíciles". "Siempre he proyectado lo que tenía previsto y me ha ido bien", afirma el empresario alemán afincado en Tenerife. Afirma que tiene "reservas para tiempos menos buenos" y con ello supera "los tiempos difíciles"