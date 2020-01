Ana Botín: "Los bancos no desahucian desde 2012"

La presidenta de Banco Santander, Ana Botín, ha defendido el papel que ha jugado la entidad para resolver la última gran crisis financiera en el país, al mismo tiempo que ha hecho alusión a la responsabilidad de los bancos en el asesoramiento a sus clientes sobre los riesgos que toman a la hora de invertir sus ahorros.

Así lo ha declarado la directiva durante su participación en el programa de televisión 'Planeta Calleja', en el que viajaba a Groenlandia junto al aventurero y presentador Jesús Calleja para conocer en primera persona los efectos del cambio climático en una de las zonas del planeta más afectadas por este problema.

Botín ha repasado algunos de los momentos cruciales de su vida personal y profesional, incluida su trayectoria en el Santander desde el año 1988, cuando se incorpora para liderar la expansión en Latinoamérica, antes de su periodo como presidenta de Banesto y su posterior reincorporación a Banco Santander, primero como responsable del negocio en Reino Unido y, después, como presidenta del grupo.

Ana Botín ha afirmado que la entidad "ha contribuido a resolver la crisis financiera" y que los bancos "no desahucian a nadie desde 2012", al mismo tiempo que ha dicho que la banca tiene que ser consciente de cómo asesora a sus clientes de los riesgos que asumen cuando invierten.



"Pasar a la acción"

Respecto a su misión en la entidad, Botín ha señalado que lo más especial de su trabajo "es poder cambiar la vida de muchas personas" por medio de un impacto que considera "enorme". "Lo más gratificante es conseguir que la gente pase a la acción, que pasemos de hablar a hacer, que es lo más difícil", ha añadido.

Entre el resto de temas que ha tratado con Jesús Calleja está la motivación personal y profesional, sobre lo que ha apuntado que "si piensas en el fracaso estás hundido", recordando que lleva trabajando desde los 21 años y que ha pasado por muchas etapas. "El problema es cuando llegas a un puesto de repente; dar un salto demasiado grande en cualquier cosa no es bueno porque hay cosas que no has podido asimilar", ha relatado.



Feminismo y cambio climático

Asimismo, ha dedicado parte del programa ha hablar del feminismo, algo que considera que trata de "apoyar la igualdad de oportunidades": "Yo digo: tú mira lo que he hecho e intenta juzgarme con arreglo a lo que he hecho, no si soy blanca o negra, hombre o mujer", ha explicado.

En este sentido, Botín se ha mostrado sorprendida de que haya algunas personas "de ciertos estamentos" que cuestionen que ella pueda ser feminista.

Sobre el cambio climático, la presidenta del Santander ha dejado claro que los datos "son irrefutables", que el cambio climático "está ocurriendo" y que el "el hombre es quien lo está acelerando".

Por último, respecto a la digitalización y la transformación de la economía, Botín le ha contado a Calleja que Europa "fue ganadora" en la revolución industrial, pero que, sin embargo, es China y Estados Unidos, los que hasta ahora lo están haciendo en la revolución digital.