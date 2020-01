Una sentencia obliga a Atos a pagar 96.300 euros al Starmus por patrocinio

La magistrada del Juzgado Número 19 de primera instancia de Madrid ha dictado una sentencia, fechada el pasado 27 de noviembre de 2019, en la cual estima la demanda de Starmus Universe 2007 SL, empresa promotora del Festival Starmus de astronomía, y condena a Atos Spain SA a abonarle la cantidad de 96.300 euros. La jueza entiende que Atos, compañía que tiene un centro de operaciones en Santa Cruz de Tenerife, era patrocinadora del Festival Starmus III, celebrado en 2016 en Tenerife -lo cual negaba la demandada- aunque no interviniera directamente en los actos celebrados entre el 27 de junio y el 2 de julio de ese año. Se ha basado fundamentalmente en una serie de correos electrónicos intercambiados entre ambas entidades.

La demandante, según señala el fallo, "como promotora del Festival Internacional Starmus reclama el importe convenido en concepto de patrocinio del evento Starmus III habiendo aparecido la demandada en los actos previstos para el desarrollo y promoción al igual que participó en Starmus II". El documento añade: " La actora confió en la promesa de Atos de patrocinar nuevamente Starmus... En correos electrónicos de julio y agosto de 2015 se pone de manifiesto la intervención activa de Atos... También se deduce de la intervención en actividades programadas para el homenaje a Stephen Hawking en la Casa del Vino de El Sauzal el 25 de septiembre de 2015 con motivo de la visita del físico a Tenerife".

Según la actora, "también consta la inclusión de la demandada como patrocinadora en un correo electrónico de 16 de julio de 2015 por parte de Turismo Tenerife donde se incluye una partida de 990.000 euros referida a patrocinios platinum incluyéndose en la misma el patrocinio de Atos". Atos alega que "no tuvo ninguna intervención" en Starmus III y que "no es cierto que el evento incluya los actos previos para la preparación y promoción". Afirma que "la única intervención de Atos es en el acto de la Casa del Vino en septiembre de 2015 mediante el que se presentaba a la prensa el Congreso Starmus III con casi un año de antelación... No se llegó a suscribir o celebrar ningún contrato de patrocinio entre las partes y, aunque en mayo de 2015 hubo negociaciones sobre la posible esponsorización del evento, no llegaron a ningún acuerdo".

La magistrada relata en sus fundamentos de derecho que "en septiembre de 2015 se remiten al Instituto Tecnológico de Energías Renovables (ITER) y a Atos sendas cartas de compromiso de patrocinio del Starmus Festival 2016 y se hace constar la voluntad de ITER o Atos de participar como patrocinador del próximo Starmus". Además se indica que "la participación económica que nuestra entidad dispone en concepto de patrocinio asciende a 150.000 euros". Atos contesta el 22 de septiembre: "Sirva este correo como carta de intenciones por parte de Atos Canarias de patrocinar el evento en los términos que se plasmarán posteriormente y por la cantidad estimada".

"A la vista de dicho documento -explica la jueza- es claro que Atos admite ser patrocinador del Starmus 2016 , pues la carta viene referida al Festival y no solo al acto de presentación". Además, "después del acto del 25 de septiembre, la demandada realizó otros de los que se deduce que asumió la condición de patrocinadora". Entre ellos, "el segundo importante de promoción en Londres en diciembre de 2015". Todo esto "permite deducir que asumió patrocinar el evento y que la aportación quedó fijada en 150.000 euros".

Para la jueza "si Atos no intervino en los actos incluidos en el programa del Festival del 27 de junio a 2 de julio, ello no invalida el hecho de que asumió el compromiso, figuró como patrocinadora en los actos de promoción, y que la cantidad comprometida ascendía a 150.000 euros". Ello, concluye la sentencia, "explica que la demandante redujera el importe comprometido a un 60% de lo inicialmente previsto facturando a Atos por los actos de presentación y la aparición en formato digital, web y redes sociales por 90.000 euros más el IGIC, 96.300". Esta es la cantidad que la jueza estima que Atos debe abonar a Starmus más el pago de las costas.