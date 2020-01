Greta Thunberg replica a Meat Loaf: "No se trata de mí, son hechos científicos"

Greta Thunberg ha respondido al rockero Meat Loaf después de que este afirmara que a la joven activista le habían "lavado el cerebro" porque, según el rockero, el cambio climático "no existe".

"No se trata de Meat Loaf, no se trata de mí. No se trata de cómo me llaman algunas personas. No se trata de izquierda o derecha. Se trata de hechos científicos. Y de que no estamos al tanto de la situación. A menos que comencemos a enfocar todo en esto, nuestros objetivos pronto estarán fuera de alcance", ha escrito en Twitter la activista.

Para apuntalar sus afirmaciones, Thunberg --a quien Patti Smith ha escrito un poema este fin de semana por su 17 cumpleaños--- remató su mensaje con un enlace a un informe verificado del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente sobre el aumento de emisiones y el presupuesto global de carbono.



Las palabras del rockero

"A Greta le han lavado el cerebro pensando que hay cambio climático y no lo hay", declaró la semana pasada Meat Loaf al Daily Mail, añadiendo: "No ha hecho nada malo, pero se ha visto obligada a pensar que lo que dice es verdad".

El rockero de 72 años, quien hizo campaña por el republicano Mitt Romney en 2012 y trabajó con Donald Trump en 'El aprendiz' en 2010, ya planteó tiempo atrás que había perdido conciertos por la política.

A este respecto, aseguró a Esquire en 2012 que su presencia había sido censurada en un par de programas de televisión después de que USA Today le incluyera en una lista de artistas republicanos.

"Nunca he sido derecha o izquierda y no estoy seguro de que esté en el centro. Tengo muchas ideas de izquierda y otras muchas de derecha y no sé donde me pone eso. Eso me convierte en raro", destacó.