Estados Unidos de 5º de Primaria

La idea fue presentada a las familias el pasado 13 de diciembre, después de su desarrollo desde el inicio del curso en el aula, bajo el impulso y la coordinación de los tutores Víctor Melo, de 5º B, y Tema López, de 5º A. Los chicos de ambas clases aprenden de forma práctica qué es la democracia y cuáles son los principales recursos y herramientas que la sostienen. Ellos mismos protagonizan todo el proceso para descubrir de un manera divertida las instituciones y su funcionamiento, siempre con el apoyo constante de sus familiares, ya que todos han trabajado de manera conjunta en sus propias casas.

Los tutores Víctor Melo, del B, y Tema López, del A, ejercen de coordinadores, pero son los alumnos los protagonistas e incluso proponen dinámicas de trabajo.

El proyecto se desarrolla desde octubre y fue presentado a las familias el pasado 13 de diciembre. Los núcleos familiares han jugado un papel clave con un trabajo común en los hogares para fomentar el interés por la política. Los estudiantes descubren de manera divertida las instituciones políticas, el funcionamiento democrático y el respeto a los derechos fundamentales de las personas.

El proceso comienza con la creación de dos regiones imaginarias que los alumnos bautizan como Rarity Power y 5ºB XD. Ambas fueron dotadas de flora y fauna, accidentes geográficos, ciudades, infraestructuras y espacios cargados de misteriosas historias.

Posteriormente, una comisión de fundadores de cada región decide unirse para formar un nuevo país, Estados Quinto Unidos, al que incluso se le busca una situación geográfica: en el Océano Pacífico al Este de Japón. Con el diseño de sus señas de identidad: escudo, bandera y moneda. Los alumnos analizan la realidad de estas nuevas regiones y proponen partidos políticos con el objetivo de formar un gobierno. Una apasionante campaña electoral, con mítines y debate incluidos, culmina en las votaciones del pasado 29 de noviembre.

El equilibrio entre los ocho partidos aspirantes marca las elecciones y se da un triple empate. Se constituye un pacto de gobierno entre siete y uno queda en la oposición. A continuación los secretarios designan al primer gobierno de Estados Quinto Unidos y acuerdan incluir en el Ejecutivo al partido de la oposición. Mario García es designado presidente.

Para dar más realismo, los partidos tienen que lidiar con las artimañas de la empresa imaginaria Galvan Industries que pretende talar los bosques de las regiones para fabricar muebles de diseño. La avariciosa dueña de la compañía trata de interferir en el proceso electoral y llevar a la corrupción a los partidos ofreciendo regalos de todo tipo. Esta información la desvelan los tutores durante el desarrollo del proyecto en formato de noticia. ¿Les suena de algo?

Los docentes valoran "el trabajo, motivación y entusiasmo" mostrado por el alumnado. Se reconocen "especialmente felices de contribuir al desarrollo íntegro y competencial de los niños y niñas para que el día de mañana sean ciudadanos ejemplares".

Los protagonistas de la historia



El director: Privilegiado

El director del centro, Javier Díaz, asegura: "Como profesional es un privilegio dirigir un centro en el que el profesorado propone iniciativas tan interesantes y apoyadas por los alumnos". Díaz destaca el apoyo recibido por parte de las familias que se han implicado. Resalta cómo ha ido aumentando durante el proceso el interés de los alumnos por la política en un momento de tanta intensidad como el actual. Desde qué es la investidura o la mayoría absoluta a estar muy atentos a los telediarios. Lo resume como una forma de aprender diferente, práctica y llamativa.

Los profesores: Trabajo trasversal

Uno de los coordinadores del proyecto, el profesor Víctor Melo, explica que durante los últimos meses, se ha trabajado en este proyecto de forma trasversal. En áreas como lengua para redactar los guiones de los mítines y debates; en Plástica al crear los logos de los partidos políticos para la campaña y la gráfica de las regiones; o en Geografía cuando se interpreta un mapa. Explica: "El proyecto es muy rico y permite trabajar varias áreas de forma lúdica y divertida. Nace de la necesidad de trabajar en ciencias sociales un criterio que habla de la democracia y las administraciones políticas, algo demasiado complejo para enseñar a los niños a nivel teórico. Se nos ocurrió plantearlo como una especie de juego".

Los alumnos: Políticos por un día

Presidente de Estados Quinto Unidos: Mario García (partido político GO). Vicepresidenta: Silvia Martín (partido PCT). Portavoz del Gobierno, Garoé Rodríguez (partido Magara). Ellos han sido políticos por un día y les ha gustado. "Lo que más, poder jugar y aprender a la vez", asegura el presidente para añadir: "Para mí el momento más emocionante fue cuando me enteré de que mis compañeros me habían elegido presidente". Silvia, por su parte, valora: "Creo que otros colegios deberían aprender los valores de la democracia como hemos hecho nosotros porque ha sido muy divertido. En solo seis días hicimos las votaciones y negociamos un pacto para formar el gobierno". El portavoz, Garoé, concluye las reflexiones: "Crear nosotros mismos las regiones y luego hacer las elecciones fue lo que más me gustó. El día de las votaciones lo viví muy emocionado".

La alcaldesa: Emocionante

La alcaldesa de la Villa de Tegueste, Ana Mena, felicita la iniciativa del colegio Teófilo Pérez que ha logrado implicar a los niños en un problema tan complicado como es la política. "Un proyecto que ha sido emocionante para estudiantes, profesorado y familiares",l apunta Mena. Y anuncia por último: "Desde el Consistorio apoyamos y apoyaremos la puesta en marcha de acciones que fomenten la participación activa de todas las partes implicadas en el desarrollo de la educación de los más pequeños".