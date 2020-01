Chamberí se queda con el único pellizco del sorteo de El Niño en toda la provincia

El sorteo extraordinario de Lotería de El Niño repitió en Tenerife y en la provincia occidental el pobre balance del pasado 22 de diciembre: muy poco dinero. Solo un receptor ubicado en el barrio de Chamberí, en Santa Cruz de Tenerife, se alió con la diosa Fortuna, en este caso a través del 21816, el segundo premio, dotado con 750.000 euros a la serie y, por tanto, 75.000 euros al décimo.

Su propietaria, Estefanía Mendoza, explicó que solo lleva una semana como titular del establecimiento, después de tiempo como empleada, y que tenía una sospecha del agraciado: podía ser ella misma. Señaló que suele sacar de la máquina el 28816 (la fecha de nacimiento de su hijo), pero que, cuando ese número no está disponible, busca otros terminados en 816. Pese a ello, dijo que no lo había querido mirar y que no lo haría hasta por la noche.

Una mañana de ajetreo



Mendoza tampoco conocía si solo había dado un único décimo o varios, y expuso que había vivido una mañana de ajetreo y en la que quedó en "estado de shock". Asimismo, mostró su deseo de seguir repartiendo suerte en el presente año. Preguntada por otras veces en las que se habían encontrado de frente con la fortuna, citó que este establecimiento había distribuido antes un quinto premio del sorteo de Navidad y 33.000 euros en la Quiniela.

Se da la circunstancia de que la dirección del negocio que figuraba en la web de Loterías y Apuestas del Estado era Carretera general del Rosario, 19. Esta, al ser introducida en Google Maps, llevaba hasta la zona de Tíncer o al barrio de Taco, lo que terminó con un grupo de medios de comunicación congregados durante más de una hora en una administración del anterior núcleo lagunero, hasta que, no sin dificultades, el delegado de Loterías y Apuestas del Estado en Santa Cruz de Tenerife, Luis de Montis, dio las pertinentes indicaciones para llegar al lugar correcto.

El mismo número -el 21816- también llevó la suerte a Telde, al Centro Comercial Las Terrazas. Por otra parte, y según informó la agencia Efe , el Gordo (57342), que está dotado con dos millones de euros por serie -200.000 euros al décimo-, se vendió en muchas localidades españolas, entre ellas Las Palmas de Gran Canaria. Concretamente, la administración de la capital grancanaria que distribuyó parte del premio fue la situada en el número 12 de la calle Constantito, en la zona comercial de Triana.

Solo un décimo



La responsable de ese establecimiento, Ethel Mara Van Oudenhove, precisó que solo repartieron un décimo del primer premio de este sorteo, que adquirió un cliente a través del terminal. Además, apuntó que es la primera vez que su local vende un primer premio de El Niño.

El 57342 fue vendido en Quintanar de la Orden y Villa de Don Fabrique, ambas en Toledo; Mollet del Vallés, Vilanova del Camí y Pineda del Mar, las tres en Barcelona; Albacete, Rianxo (La Coruña), Veguellina de Órbigo (León), Madrid, Torrejón de Ardoz (Madrid), Lorca (Murcia), Tarancón (Cuenca), San Sebastián (Guipúzcoa) y Santander. Este primer premio también llegó a las localidades valencianas de Simat de la Valldigna y Manises, y Lleida, según Loterías y Apuestas del Estado.

Segundo premio



Por su parte, el segundo premio 21816, además de en Tenerife y Gran Canaria, fue vendido en Girona, Adra (Almería), Melilla, Calzada de Calatrava (Ciudad Real), Lleida, Aldaia (Valencia), Pamplona y Tudela, en Navarra; Llagostera (Girona), Nigrán (Pontevedra), Benidorm y San Miguel de Salinas y San Juan, las tres en Alicante.

También se consignó en Hornachos (Badajoz); las localidades barcelonesas de Vic, Artés y La Románica; Figueres (Girona); Andoain, Pasai, Trintxerpe, Hernani y San Sebastián, todas ellas en Guipúzcoa; Alcalá de Henares (Madrid); Málaga; Cartagena (Murcia); Manises y Paterna, en Valencia; Medina de Rioseco y Valladolid; Abadiño (Vizcaya), y Zamora. El tercer premio, el 26706, dotado con 250.000 euros por serie (25.000 euros al décimo), se repartió en Torrent (Valencia) y Valladolid.

El sorteo de El Niño celebrado ayer dejó alguna que otra curiosidad como la terminación 967, que salió dos veces en las extracciones de tres cifras. La duda asaltó a muchos de los seguidores del sorteo y, por tanto, a los usuarios de las redes sociales, quienes no sabían si al salir dos veces el mismo número se anula uno de los premios, o bien la cantidad a percibir es mayor. Para sorpresa de los afortunados, el premio se duplica (200 euros el décimo), según confirmó Loterías del Estado a través de Twitter.

Las ventas del sorteo extraordinario de El Niño 2020 alcanzaron en el Archipiélago los 31,53 millones de euros, lo que supone un descenso del 3,02% con respecto al año anterior. De este modo, el gasto medio por habitante fue en Canarias de 14,82 euros, según datos provisionales hechos públicos por Loterías del Estado.

17,64 millones en la provincia



Por provincias, en Santa Cruz de Tenerife las ventas se situaron en 17,64 millones (-2,85%), con un gasto de 17,32 euros por persona; mientras, en Las Palmas ascendió a los 13,89 millones de euros (-3,24%), con un gasto medio por habitantes de 12,53 euros.

En el conjunto del país, las ventas del sorteo de El Niño 2020 cosecharon el total de 732.673.360 de euros, lo que supone un incremento del 0,24% respecto al año anterior. La media de gasto por habitante fue de 15,68 euros. Por comunidades autónomas, la ciudad autónoma de Melilla (6,79%) se convirtió en la que registró el mayor incremento, seguida de Murcia (5%) y la Comunidad Valenciana (2,99%). A la cola, por el contrario, se encuentran la ciudad autónoma de Ceuta (-4,60%), Baleares (-3,66%) y Canarias (-3,02%).

De Granadilla a Chamberí



El sorteo de El Niño se vivió con mucha expectación en la gasolinera La Chasnera (foto superior), en Granadilla. Sin embargo, la alegría inesperada se vivió en el barrio chicharrero de Chamberí (a la derecha) y también en Las Palmas de Gran Canaria.



La Chasnera, sin suerte esta vez



La fortuna suele ser, por lo general, caprichosa. Y los sorteos de la lotería son un ejemplo claro de ello. La gasolinera La Chasnera, en Granadilla, había repartido suerte en los grandes sorteos durante los últimos años. Lo había hecho en el pasado de Navidad, al vender varios décimos del tercero, del cuarto y de varios quintos. Sin embargo, ayer, en el sorteo de El Niño, la suerte esquivó al establecimiento del sur de Tenerife. En esta ocasión, y a pesar de las grandes ventas que registró durante las últimas semanas, con colas casi a diario, la gasolinera La Chasnera no pudo brindar con champán. Por tanto, toca esperar ahora a que la fortuna vuelva a poner su ojo en este punto de venta.