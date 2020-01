Revelan lo que cobra una ganadora de Gran Hermano por promocionar redes sociales

Ser "influencer" casi se ha convertido en una profesión en redes sociales. Y sino que se lo digan a quienes cobran cientos de euros por el mero hecho de llevar cualquier tipo de prenda de ropa en televisión o en una publicación en Instagram. La labor como personas influyentes de todos los famosos que han pasado por algún programa de televisión fue la pasada semana objeto de debate en Sálvame.



La madre de Sofía Suescun, ganadora del programa Gran Hermano, confesó que su hija cobraba hasta 2.000 euros. " Por menos de ese dinero no saca nada, ni lo toca. Pero claro hay diferentes precios si va a un plató o sólo se la pone en redes sociales o algo así", aseguró la madre de la concursante. Hay que tener en cuenta que Suescun cuenta con más de un millón (1,2 casi) de seguidores en su cuenta de Instagram, la red en la que más "triunfan" este tipo de colaboraciones.



Gran Hermano ha vivido, todo hay que decirlo, tiempos mejores en Telecinco. No en vano el programa de referencia del reality está a día de hoy en horas bajas. La fuga de anunciantes tras desvelarse la violación que tuvo lugar dentro de la casa más famosa de la televisión ha hecho que incluso Telecinco se plantee su continuidad. Lo que parece que no falla, eso sí, es la fidelidad del público.



La última edición "VIP" del formato de Mediaste fue casi la más vista de los últimos años. Y no sólo eso. Además consiguió todos los días alzarse como lo más visto de la jornada.



Pero Telecinco ha tenido que rectificar y no emitirá en los próximos meses el formato "Duo", que era su objetivo.

Telecinco saca la máxima rentabilidad a este tipo de formatos. No hay que olvidar que además de las grandes audiencias que generan estos programas, el reality también sirve para "nutrir" otros espacios de la cadena de temas de los que debatir, imágenes e incluso entrevistas exclusivas.