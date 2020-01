300.000 pensionistas canarios tienen que volver a pagar por sus medicinas

Un total de 292.458 pensionistas canarios, algo menos del 70% del total, tienen que pagar de nuevo una parte de los medicamentos recetados por el Servicio Canario de Salud (SCS). A partir de las 00:00 horas del pasado miércoles, día 1 de enero, todos aquellos con una renta anual igual o inferior a 18.000 euros deben abonar al mes un máximo de 8,23 euros por este concepto. Un día antes, el pasado 31 de diciembre de 2019, concluyó la subvención con la que el Gobierno de Canarias -a partir del Decreto 78/19 de 6 de mayo- compensaba a estas personas, casi todas mayores, por su desembolso farmacéutico. En la práctica, esto equivalía a la gratuidad de las medicinas para quienes se encontraran en ese tramo de ingresos.

La razón esgrimida por el Gobierno de Canarias para no renovar esta ayuda es que el Estado se ha comprometido a eliminar el copago farmacéutico, aunque aún no se ha materializado pues ni siquiera se ha constituido el Ejecutivo nacional. Teresa Cruz, consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, aclaró ayer que la eliminación de este copago está "garantizada" en el pacto de Gobierno estatal, ya que "es uno de los puntos suscritos recientemente por el PSOE y Unidas Podemos en un acuerdo que derivará en la conformación de un nuevo Gobierno del Estado en próximas fechas". No obstante, aún no está claro si finalmente prosperará este acuerdo ni si Sánchez será investido presidente el próximo martes, como preveía el PSOE.



En el acuerdo PSOE-Podemos

En el primero de los 14 puntos de ese pacto PSOE-Podemos, referido a la Sanidad, ambas formaciones prometen "la eliminación progresiva de los copagos introducidos en 2012". Cruz subraya que la ayuda canaria al copago se había tomado "de manera atropellada y con fallos importantes que había que corregir" en la anterior legislatura, cuando gobernaba Coalición Canaria, y que no ha sido renovada ni reeditada ya que "ese decreto sólo regulaba una subvención para los pensionistas en este tramo de renta para el ejercicio 2019".

La Consejería de Sanidad, en un comunicado, precisó que el Decreto implicaba "una subvención correspondiente sólo a 2019, sin disponer de una financiación específica y sin arbitrar los créditos presupuestarios necesarios para su sostenibilidad futura". No obstante, Teresa Cruz aclara que el Gobierno de Canarias "valorará tomar las medidas necesarias para garantizar la supresión del copago farmacéutico para los pensionistas en caso que el Estado demore en el tiempo la aplicación de la misma".?



Una medida estatal

El copago farmacéutico es una medida de ámbito estatal que no se puede derogar sino desde el mismo ámbito administrativo en el cual se dictó. En 2012, el Gobierno del Partido Popular lo decidió y ahora tendrá que ser el Ejecutivo del Estado el que lo elimine. Manuel Ángel Galván González, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, aclaró ayer que "no es que se acabara el copago, sino que se subvencionaba al pensionista en Canarias para que no tuviera que abonar ni un euro. Pero se sabía que acabaría el pasado 31 de diciembre de 2019". El presidente de los farmacéuticos tinerfeños concluyó: "Sabemos que a nivel nacional se trabaja en aplicar la iniciativa que Canarias lanzó en mayo del año pasado, pero ahora mismo esta es la situación".

Juan Ramón Santana Ayala, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Las Palmas, subrayó que la retirada de esta ayuda ha sido recibida con "sorpresa e incredulidad" por los pensionistas. "Incluso en algunos casos se han marchado a casa sin las medicinas por no llevar el suficiente dinero para pagarlas". Lo que existe sobre todo, apuntó Santana, es "desconocimiento". "Recibimos fundamentalmente preguntas que intentamos contestar en la medida de lo posible. Y de nuestro conocimiento, claro está", matizó, para añadir: "Salvo algún pequeño ajuste informático la medida no supone un trastorno grave para las farmacias; la adaptación es inmediata porque toda la información proviene del SCS".

El mismo día 31, en la mayoría de las farmacias se recibió una circular del Servicio Canario de Salud que indicaba, entre otras cuestiones, que no se iba a renovar la mencionada subvención a aquellos pensionistas que ganan al año 18.000 euros o menos. En este caso pagarán ese máximo de 8,23 euros. Si el tramo de ingresos va de 18.000 a 100.000 euros, con muchos menos pensionistas en esta situación económica, el copago llegaría hasta los 18 euros como cifra tope.



"Mire, yo estoy a favor"

"Mire, yo estoy a favor del copago. No es tanto dinero y uno se lleva muchos medicamentos en el mes. Peor es pagar todo como ocurre en los Estados Unidos u otros países". Lo afirma Beatriz Sánchez, una mujer de mediana edad que acudió el viernes por la mañana a una farmacia de su barrio, Ofra, en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. Lo hizo con una receta en la que aparecía un amplio listado de medicinas para su hijo discapacitado.

Esa relación de medicamentos no es menor en el caso de María Díaz. Ella va a buscar lo que necesita su madre, pensionista de más de 80 años. "Ocho euros al mes no es mucho, claro, pero también depende de para quién y según qué cobre. Todo es relativo", manifestó Díaz, para añadir. "Multiplicado por muchos miles supone un dinero importante y yo, de partida, estoy en contra. Pienso que esta gente ha trabajado y deberían tener las medicinas gratuitas".



La decisión del Consejo

El Consejo de Gobierno de Canarias decidió el pasado 19 de diciembre no renovar el Decreto 78/2019. En los días posteriores no informó sobre esta decisión. A partir del 1 de enero de 2020, todos estos pacientes abonan el importe correspondiente a los medicamentos, con los topes derivados de su código Tarjeta Sanitaria Individual (TSI). En el caso de las personas con el denominado TSI 002-01, las afectadas, la aportación establecida es de un 10% del precio de los medicamentos prescritos por el médico en la receta, con ese tope máximo mensual de 8,23 euros.